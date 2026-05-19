Heiter-Hochzeit ist Andrej Mangold und Annikas Inspiration

Annika Jung und Andrej Mangold (39) haben nach ihrer standesamtlichen Trauung in Gmund am Tegernsee längst noch nicht genug vom Thema Hochzeit: Das frisch verheiratete Paar plant bereits eine weitere Feier. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, dass sie gerade erst mit der Organisation starten. Ob sie am Ende in Deutschland oder doch im Ausland feiern, lassen Annika und der frühere Basketballprofi noch offen. Eins ist für sie hingegen schon jetzt klar: "Natürlich fühlt es sich auch besonders an, jetzt jeden Tag unsere Ringe zu tragen – als Symbol unserer Liebe und unseres Versprechens füreinander", erklärt das Paar.

Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt. Für die anstehende Party soll das nun ganz anders aussehen. Andrej erklärt: "Uns ist aber wichtig, dass bei der größeren Feier wirklich alle Freunde dabei sind, die uns am Herzen liegen." Damit das klappt, wollen die beiden alles in Ruhe angehen. "Jetzt geht es erstmal auf Location-Suche. Wir möchten alles mit genug Vorlauf planen, damit unsere Gäste frühzeitig Bescheid wissen und sich die Zeit auch wirklich freihalten können." Noch ist nicht entschieden, ob es am Ende nur ein Tag wird oder gleich ein komplettes Hochzeitswochenende. Vorstellen können sich die Frischvermählten offenbar beides. Für ihre Pläne lassen sich die Influencerin und der Realitystar auch von anderen Promipaaren inspirieren. Besonders im Kopf geblieben ist ihnen die romantische Traumhochzeit von Mike (34) und Leyla Heiter (30) an der Amalfiküste im letzten Jahr. "Dort konnten wir schon viele schöne Eindrücke sammeln", schwärmt Andrej.

Öffentlich machten die beiden nie ein großes Geheimnis daraus, dass ihre Beziehung nicht geradlinig verlief. Nach drei Jahren Partnerschaft trennten sie sich im Februar 2025 – ein Bruch, der beide sichtbar beschäftigte. Doch nur vier Monate später folgte das überraschende Comeback: Die beiden fanden erneut zueinander und erklärten später, dass diese Zeit ihnen geholfen habe, ihre Prioritäten klarer zu sehen. Während eines Bootsausflugs auf den Malediven im Januar machte Andrej seiner Partnerin schließlich einen Heiratsantrag. Im Frühjahr 2026 bestätigten Annika und Andrej, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Heiter im August 2025

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026