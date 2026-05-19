Kronprinz Haakons Cousin zeigt sich wieder nach zehn Jahren

Ein seltener Moment auf dem Balkon des norwegischen Palastes. Am Sonntag zelebrierte Norwegen den jährlichen Nationalfeiertag. Dafür versammelte sich die ganze royale Familie auf dem Schlossbalkon. Neben Kronprinz Haakon (52), seinem Sohn Sverre Magnus (20) und sogar seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist auch ein Familienmitglied dabei, das die Royal-Fans jetzt fast ein Jahrzehnt nicht mehr zu Gesicht bekamen. Bilder, die Bunte vorliegen, zeigen, dass am Fenster nämlich auch Carl-Christian Ferner, Haakons Cousin, steht. Der 53-Jährige blieb den offiziellen Terminen der Königsfamilie in den vergangenen zehn Jahren fern. Vermutlich springt er für seine Mutter Prinzessin Astrid (94) ein, die sonst am Nationalfeiertag vom Fenster winkte. Sie ist dieses Jahr aber aufgrund ihrer Herzschwäche und eines Krankenhausaufenthalts verhindert.

Das letzte Mal, dass Carl-Christian öffentlich gesehen wurde, war an seinem Hochzeitstag im Oktober 2014 und zwei Jahre später beim 25. Thronjubiläum von seinem Onkel König Harald. Für seine Abwesenheit in den vergangenen Jahren gibt es auch einen Grund. In Norwegen zählt der engste familiäre Kreis zu den "arbeitenden Royals", die sich der Öffentlichkeit präsentieren. Seine Mutter Astrid übernahm zwar immer mal wieder repräsentative Aufgaben, ihre fünf Kinder wuchsen hingegen außerhalb des Rampenlichts auf. Sie führen vergleichsweise normale Leben und haben wenig mit dem royalen Geschäft zu tun. Carl-Christian ist Mitinhaber des Mode- und Luxusgeschäfts "Ferner Jacobsen" aus Oslo.

Der Nationalfeiertag Norwegens bot in diesem Jahr aber auch so einiges an Gesprächsstoff. Dabei lagen alle Augen auf Mette-Marit. Dass sie sich dem Volk zeigen würde, erntete aufgrund der derzeitigen Situation schon vorab Kritik. Nicht nur, dass ihr Sohn Marius Borg Høiby (29) derzeit in Haft sitzt und sich vor Gericht schweren Vorwürfen stellen muss – die zukünftige Königin ist auch ein wesentlicher Teil der anhaltenden Epstein-Kontroverse. Trotz der skeptischen Experten und Royal-Fans zeigte sich die 52-Jährige aber an der Seite ihres Mannes, wenn auch nur kurz. Aufgrund ihrer Lungenerkrankung erschien Mette-Marit wieder mit Sauerstoffgerät und musste ihren Platz vor dem Schloss nach kurzer Zeit wieder verlassen.

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Getty Images Kronprinz Haakon besucht das Nobel Peace Prize Centre in Oslo während des Belgien-Staatsbesuchs

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Getty Images Astrid von Norwegen, Schwester von König Harald

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum

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