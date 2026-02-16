Missverständnis: Susan Sideropoulos hat andere Love Language

Susan Sideropoulos (45) hat sich kürzlich in einem Interview offen über die Dynamik ihrer langjährigen Beziehung geäußert. Die Schauspielerin ist seit unglaublichen 30 Jahren mit ihrem Partner Jakob zusammen. Nun sprach sie über die sogenannten "fünf Sprachen der Liebe" gegenüber Gala und erklärte, wie wichtig es ist, die jeweils bevorzugte Ausdrucksweise des anderen zu kennen. Während Susan ihre Zuneigung gerne in Worten ausdrückt – indem sie diese sagt oder schreibt – bevorzugt Jakob Handlungen, um seine Gefühle zu zeigen. Dies habe anfangs zu Missverständnissen geführt, doch die beiden haben es geschafft, einen Weg zu finden, um einander trotz unterschiedlicher "Love Languages" besser zu verstehen.

Susan betonte, dass es Zeit und Reflexion bedurft habe, um diese Unterschiede zu erkennen und anzunehmen. Gemeinsam hätten sie analysiert, wie sie ihre Liebe ausdrücken und dadurch neue Perspektiven für ihre Beziehung gewonnen. "Wir haben das für uns analysiert und festgestellt: Krass, wenn man das verstanden hat, dann übersieht man auch die ganzen Liebessachen nicht mehr", beschreibt sie. Heute sehen sie die Taten des anderen als Ausdruck von Liebe und wissen diese mehr denn je zu schätzen. Susan erklärte weiter, dass sie mit ihrem Partner offen agieren und so auch schwierige Themen angehen können.

Vor einigen Monaten gab Susan auch bewegende Einblicke in die schwerste Zeit ihres Lebens. Rund um den Tod ihres Vaters sprach die Schauspielerin darüber, wie sie der erneute Verlust aus der Bahn geworfen und gleichzeitig die Trauer um ihre Mutter wieder an die Oberfläche geholt habe. Bei der Präsentation ihres Buches "Licht & Schatten – Das Geschenk der Gleichzeitigkeit" in Berlin offenbarte Susan: "Unterdrücken ist wahnsinnig anstrengend." Sie schilderte laut RTL, wie wichtig es sei, sowohl Glück als auch Trauer zuzulassen und dass beide Gefühle miteinander existieren dürfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos, TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos, TV-Moderatorin