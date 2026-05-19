Fans kritisieren "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

Mit dem Start der achten Staffel von Bauer sucht Frau International auf RTL hat sich Landwirt Andreas aus dem italienischen Südtirol auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. Um seine drei Kandidatinnen persönlich kennenzulernen, reiste er eigens nach Brandenburg, wo er sich entscheiden musste, welche Frauen ihn auf seinen Hof begleiten dürfen. Besonders Kandidatin Katharina aus Hessen stach dabei sofort hervor: Die Frau glaubt fest an die Liebe auf den ersten Blick – und schon beim ersten Aufeinandertreffen war sie überzeugt, dass zwischen ihr und Andreas der Funke überspringt. Tatsächlich bestätigte sie unter Tränen, dass es sie sofort erwischt hatte. Als Andreas ihr und Mitbewerberin Jasmin schließlich eine Einladung auf seinen Hof aussprach, war Katharinas Freude kaum zu bändigen.

Was bei Andreas gut ankam, stößt im Netz jedoch auf gemischte Reaktionen. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung häufen sich kritische Kommentare zum Verhalten der Kandidatin. "Die Dame von Andreas macht einem beinahe Angst. Ich kann verstehen, wie es ist, jemanden ganz toll zu finden, aber das ist wirklich übergriffig", schreibt eine Userin. Andere Nutzer schließen sich der Kritik an und kommentieren: "Ich finde die echt spooky. Gleich die große Liebe und irgendwie wirkt sie wie besessen" oder "Sie will es unbedingt, so richtig verzweifelt." Manche Fans können außerdem nicht nachvollziehen, warum Andreas sich überhaupt für Katharina entschieden hat.

Die neue Staffel des Kuppelformats verspricht insgesamt jede Menge Gefühle und Spannung. Bereits der Trailer zur achten Staffel ließ tief blicken: Moderatorin Inka Bause (57) machte gleich zu Beginn klar, wohin die Reise gehen soll: "Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch die Liebe fürs Leben finden kann." Und dann dieser Teaser-Schock: Ein Landwirt kniet vor seiner Hofdame, öffnet eine Schmuckschachtel – und plötzlich stand sogar ein möglicher Heiratsantrag im Raum. Ob es wirklich zu einer Verlobung kommt, hielt RTL damals aber noch unter Verschluss.

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026

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RTL Andreas, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

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