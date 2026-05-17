Tom Cruise verpasste einst Kultrolle in "Die Verurteilten"

Vor rund 32 Jahren hätte Tom Cruise (63) in einem der größten Kultfilme aller Zeiten die Hauptrolle spielen können. Der Schauspieler war einst für die Rolle des Andy Dufresne in der Stephen-King-Verfilmung "Die Verurteilten" im Gespräch, wie Kino.de berichtet. Besonderer Anreiz für ihn war die Aussicht, erneut mit Regisseur Rob Reiner (†78) zusammenzuarbeiten, mit dem er zuvor bereits "Eine Frage der Ehre" gedreht hatte. Nach einer Testlesung des Drehbuchs entschied sich Tom jedoch dazu, das Projekt zu verlassen.

Ausgerechnet Drehbuchautor Frank Darabont (67) brachte Toms Plan ins Wanken. Er wollte sein eigenes Skript nicht aus der Hand geben und bestand darauf, selbst Regie zu führen – obwohl er bis dahin noch keinen Spielfilm inszeniert hatte. Frank erinnerte sich später gegenüber USA Today: "Ich glaube, er war ein bisschen nervös, mit einem Regisseur zu arbeiten, der zum ersten Mal einen Film dreht. Ich mache ihm keinen Vorwurf." Außerdem habe der Filmemacher rückblickend das Gefühl gehabt, Tom, der bald in "Top Gun 3" zu sehen ist, sei "zu groß für den Film". Doch nicht nur er winkte ab: Auch Kevin Costner (71) und Tom Hanks (69) sagten die Rolle von Andy Dufresne schließlich ab, bevor sie an Tim Robbins (67) ging und "Die Verurteilten" zum Kultklassiker wurde.

Für die Nebenrollen kursierten ebenfalls große Namen: Brad Pitt (62) sollte ursprünglich den Häftling Tommy Williams spielen, eine kleinere, aber entscheidende Figur in der späteren Handlung. Nachdem Brad mit "Thelma & Louise" seinen großen Durchbruch gefeiert hatte, entschied sich der Schauspieler aber für ein anderes Projekt – den Film "Interview mit einem Vampir". Dort stand er dann doch noch gemeinsam mit Tom vor der Kamera, wenn auch in einer völlig anderen Geschichte fernab von Gefängnismauern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Morgan Freeman und Tim Robbins in "Die Verurteilten"