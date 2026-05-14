Sohn verloren: Spendenaufruf für Lara Joy Körner gestartet

Nach dem Tod ihres Sohnes Remo hat eine Freundin von Lara Joy Körner (47) eine Spendenaktion für die Schauspielerin gestartet. Auf der Plattform GoFundMe rief Agneta Lansing dazu auf, die 47-Jährige finanziell zu unterstützen. Laut Abendzeitung München ist Agneta selbst Heilpraktikerin und Psychotherapeutin – und damit eine Kollegin von Lara, die neben ihrer Schauspielkarriere ebenfalls als Psychotherapeutin tätig ist. Innerhalb von nur zwei Tagen kamen fast 20.000 Euro zusammen. Das Spendenziel von 25.000 Euro ist damit fast erreicht – 94 Spenden gingen bislang ein.

In dem Spendenaufruf erklärt Agneta, was mit dem Geld bezweckt werden soll. "Darf ich euch bitten, Lara finanziell zu unterstützen? Bitte unterstützt, um die Kosten für Laras Arbeitsausfall zu finanzieren", heißt es dort. Weiter schreibt sie: "Eure Spende wird Lara und den Kindern etwas Ruhe und Raum geben, diesen bitteren Verlust langsam zu akzeptieren und die Lebenskraft wiederzufinden." Lara ist nach dem Tod ihres Sohnes nicht nur selbst betroffen – auch ihre drei weiteren Söhne müssen den Verlust verkraften.

Remo war am Samstagmorgen des 9. Mai leblos in der Isar in der Münchner Innenstadt entdeckt worden. Eine Passantin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie an der Ludwigsbrücke eine Leiche im Wasser gesehen hatte. Die Obduktion ergab, dass der 19-Jährige ertrunken ist. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Gewaltverbrechen fand die Polizei nicht. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang weiterhin ungeklärt. In dem GoFundMe-Aufruf heißt es dazu schlicht: "Am Samstag hat Remo seine Flügel ausgebreitet und ist vorausgegangen. Der Schock sitzt noch in uns. Es scheint unbegreiflich."

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Imago Lara Joy Körner beim Best Brands Award 2025 im Bayerischen Hof München

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Imago Lara Joy Körner beim 47. Bayerischen Filmpreis im Prinzregententheater in München, 23. Januar 2026

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