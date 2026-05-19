Trotz ESC-Pleite: Sarah Engels punktet in Streaming-Trends

Beim Eurovision Song Contest lief es für Sarah Engels (33) alles andere als rund – mit nur zwölf Punkten landete die Sängerin mit ihrem Song "Fire" auf dem drittletzten Platz. Doch was im Finale nicht klappte, scheint sich nun in den europäischen Streaming-Charts zu rächen: Laut einer Sonderauswertung von GfK Entertainment war "Fire" in der Schweiz am vergangenen Wochenende der sechsterfolgreichste ESC-Song. In Österreich ließ Sarah, die trotz allem positiv auf ihren Auftritt zurückblickt, nur drei Finalisten vor sich, in Deutschland einzig die bulgarische Gewinnerin Dara mit ihrem Siegertitel "Bangaranga".

Auch in weiteren europäischen Ländern macht sich der Streaming-Effekt bemerkbar: In Italien, Belgien und den Niederlanden sowie in Portugal schaffte es "Fire" jeweils in die Top 20 der meistgestreamten ESC-Beiträge. Der Auswertung liegen kostenpflichtige und werbefinanzierte Streams vom 15. bis 17. Mai 2026 zugrunde, also direkt nach dem Finale. In gleich sieben von neun untersuchten Ländern führt das Gewinnerlied "Bangaranga" von Dara die Charts an – lediglich in Frankreich und Italien muss sich der Party-Hit den jeweiligen Eigenbeiträgen geschlagen geben.

Sarah hatte beim ESC-Finale mit "Fire" nur magere zwölf Punkte eingefahren und damit Rang 23 von 26 belegt. Nach dem schwachen Abschneiden hatten sich zahlreiche Fans kritisch zu Wort gemeldet und lautstark gefordert, Deutschland solle künftig auf eine ESC-Teilnahme verzichten. Die Sängerin wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) berühmt. Seinerzeit belegte sie den zweiten Platz – direkt hinter ihrem damaligen Liebsten, Pietro Lombardi (33). Nach fünf gemeinsamen Jahren – drei davon verheiratet – trennten sich die beiden 2016. Ihren Sohn Alessio ziehen sie allerdings als Co-Eltern groß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi und Sarah Engels beim In Touch Award 2016 in Düsseldorf