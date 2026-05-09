Schwangere Prinzessin Eugenie feiert mit Taylor Swift

Kaum hatte Prinzessin Eugenie (36) ihre dritte Schwangerschaft bekannt gegeben, ließ sie es sich nicht nehmen, ihren Babybauch gleich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen die Royale im engen schwarzen Kleid bei der glamourösen 40. Geburtstagsparty von Poppy Delevingne (40) in London – an ihrer Seite ihr Ehemann Jack Brooksbank (40). Auch Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice (37) war mit dabei, gemeinsam mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (42). Besonders spektakulär: Sängerin Taylor Swift (36) und ihr Freund Travis Kelce (36) gesellten sich ebenfalls zur illustren Gästeschar.

Die Feierlichkeiten starteten im Hart Pub im Londoner Stadtteil Marylebone, bevor die Gruppe weiter nach Soho zog und im luxuriösen BoTree Hotel bis in die frühen Morgenstunden feierte. Neben den Royal-Schwestern sowie Taylor und Travis tummelten sich auf der Gästeliste auch weitere prominente Namen wie Lily James (37), Isla Fisher (50), Alexa Chung (42), Nicky Hilton (42), Regisseur Baz Luhrmann (63), Pixie Geldof (35) und Hugo Taylor.

Eugenie und ihre Schwester Beatrice hielten sich in den vergangenen Monaten eher bedeckt, während der Epstein-Skandal rund um ihren Vater Prinz Andrew (66) weiterhin für Schlagzeilen sorgte. Die frohe Botschaft über Eugenies Schwangerschaft hatte der Buckingham Palace offiziell verkündet und mitgeteilt, dass König Charles (77) über die Neuigkeit "entzückt" sei. Eugenie und Jack sind bereits Eltern zweier Söhne: August, geboren im Februar 2021, und Ernest, der Ende Mai drei Jahre alt wird.

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Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2025 in Nizza

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ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018