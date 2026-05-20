Goldige Familienfotos: Jensen Ackles feiert 16 Jahre Ehe

Jensen Ackles (48) feiert ein ganz besonderes Liebes-Jubiläum: Der Serienstar und seine Frau Danneel (47) blicken heute auf 16 Jahre Ehe zurück – und lassen ihre Fans mit einer ganzen Reihe rührender Familienfotos daran teilhaben. Das Magazin People veröffentlichte nun die schönsten Schnappschüsse des Paares mit seinen drei Kindern, Tochter Justice Joy, genannt JJ, sowie den Zwillingen Zeppelin und Arrow. Auf den Bildern wird deutlich, wie turbulent, liebevoll und erfüllt ihr Familienleben ist.

Kennengelernt hatten sich Jensen und Danneel am Set der romantischen Komödie "Ten Inch Hero", ihre Freundschaft entwickelte sich nach den Dreharbeiten zur Liebe. 2010 gaben sich die beiden das Jawort, 2013 machte JJ sie zum ersten Mal zu Eltern, 2016 folgten die Zwillinge Zeppelin und Arrow. Die Fotos zeigen den Alltag des Paares in all seinen Facetten: Ob Jensen, der sich geduldig von JJ schminken lässt, beide Babys gleichzeitig füttert oder abends vorliest und dabei den kleinen Zeppelin beruhigt – der Schauspieler zeigt sich als hingebungsvoller Papa. Auch gemeinsame Reisen sind zu sehen, etwa ein Spaziergang mit Kinderwagen durch New Orleans, Couch-Fotos im Warner-Bros.-Studio auf dem berühmten Friends-Sofa oder farbenfrohe Familienbilder vom Thanksgiving-Dinner.

Neben all dem Trubel suchen Jensen und Danneel immer wieder bewusst nach ruhigen Momenten für sich und ihre kleine Rasselbande. 2023 zog die Familie von Texas nach Connecticut, damit der "The Boys"-Darsteller näher am Set in Toronto ist – zu Hause aber will er vor allem Familienmensch sein. Gegenüber People erklärte er: "Wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause. Ich bin nicht Jensen der Schauspieler. Ich bin Jensen der Ehemann, der Vater, der Freund, der Bruder, der Sohn." Auch Danneel teilt offen, wie sehr sie die Rolle als Mama erfüllt: Zum Muttertag schwärmte sie auf Instagram, Mutterschaft sei "das ultimative Geschenk, das ultimative Opfer und die ultimative Verantwortung... Und ich liebe jede einzelne Sekunde davon".

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Getty Images Danneel und Jensen Ackles bei der Premiere von "Giant" in New York City, März 2026

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Getty Images Jensen Ackles und seine Tochter Justice Jay bei der Premiere von "Zombies 3"

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Danneel Harris und Jensen Ackles bei der San Diego Comic-Con, 2010

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