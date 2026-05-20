Gab es noch nie: Publikumsjoker muss bei WWM zweimal ran

Beim Wer wird Millionär?-Zocker-Special ist etwas passiert, das es in der Geschichte der beliebten RTL-Quizshow noch nie gegeben hat: Ein und dieselbe Person wurde gleich zweimal hintereinander als Publikumsjoker von unterschiedlichen Kandidaten ausgewählt. Michael Graczyk aus Trebur in Hessen war der Mann der Stunde. Als Kandidatin Franca Spirgatis bei der 32.000-Euro-Frage Verstärkung aus dem Publikum brauchte, entschied sie sich für ihn – wegen der Sicherheit, die er ausgestrahlt hatte. Gesucht wurden Kfz-Kennzeichenkürzel aus dem ersten und letzten Buchstaben von Städtenamen, und Michael lieferte eine so einleuchtende und souveräne Erklärung, dass Moderator Günther Jauch (69) kurz der Mund offenstand. Das Ergebnis: 500 Euro für den Joker-Helfer und 32.000 Euro für Franca.

Rund zwei Stunden später folgte dann das nächste Staunen im Studio: Kandidat Maximilian Frank saß auf dem Ratestuhl und brauchte bei der 16.000-Euro-Frage einen Zusatzjoker. Als das Publikum wieder die Hände hob, war Michael erneut dabei. Günther erkannte ihn sofort als "guten alten Bekannten". Auch Maximilian entschied sich für ihn – und zwar genau wegen seines überzeugenden ersten Auftritts. "Hello again", begrüßte Michael das Publikum. Mit seinem Wissen über die Wahrzeichen der Stadt Frankfurt am Main konnte er auch diesmal weiterhelfen und ging am Ende mit insgesamt 1.000 Euro nach Hause.

Das Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" läuft am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, um 20:15 Uhr bei RTL. In der Show treten acht Kandidaten an, wobei der mögliche Höchstgewinn auf zwei Millionen Euro verdoppelt wurde. Wer alle vier Joker behalten möchte, muss die ersten neun Fragen ohne jegliche Hilfe richtig beantworten. Die Folge ist bereits vorab auf RTL+ abrufbar.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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