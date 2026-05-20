Nach Verlust: Sharon Stone glänzt beim Filmfestival Cannes

Trotz eines persönlichen Schicksalsschlags zeigt sich Sharon Stone (68) beim Filmfestival Cannes von ihrer starken Seite. Die Schauspielerin erschien erstmals wieder auf dem roten Teppich – und das nur wenige Tage nach dem Tod ihres Bruders Mike. In einem langen Kleid mit buntem Blumenmuster begeisterte die 68-Jährige die Menge, posierte laut Daily Mail geduldig für die Fotografen, lächelte und winkte, während sie langsam die Stufen emporstieg. Fans und Kameras hatten dabei nur Augen für sie.

Der Auftritt in Cannes gilt als bemerkenswertes Zeichen der Stärke. Sharons Bruder Mike Stone war erst letzte Woche im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Dennoch entschied sich die Schauspielerin dazu, ihre Verpflichtungen beim renommierten Filmfestival wahrzunehmen und sich in der Öffentlichkeit zu zeigen – mit einem Lächeln im Gesicht, das ihren Schmerz kaum erahnen ließ.

Sharon hatte den Tod ihres ältesten Bruders zuvor auf Instagram öffentlich gemacht und dabei auch ihre drei Söhne Roan, Laird und Quinn erwähnt. Die Schauspielerin ist selbst keine Unbekannte, wenn es um schwere Schicksalsschläge geht. Im Jahr 2001 erlitt sie einen Schlaganfall, von dem sie sich über mehrere Jahre hinweg erholen musste. Auch damals kehrte sie ins Rampenlicht zurück und setzte ihre Karriere fort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone bei der Better World Fund Gala in Cannes, 18. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone nimmt den Best Engagement Award beim Better World Fund Gala in Cannes entgegen

Anzeige Anzeige