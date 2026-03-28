Jeanette Biedermann performt erstmals mit ihrem Babybauch

Jeanette Biedermann (46) erwartet mit 46 Jahren ihr erstes Kind und hatte jetzt ihren ersten Fernsehauftritt mit Babybauch. Die Sängerin stand am 11. März in Wien für die ORF-Sendung "Wir sind Song Contest" vor der Kamera, wie Bunte berichtet. Dabei präsentierte sie in einem eng anliegenden roten Kleid stolz ihre Babykugel. Die Show, die in drei Teilen auf den Eurovision Song Contest in der österreichischen Hauptstadt einstimmen soll, wird von Barbara Schöneberger (52) moderiert. Jeanettes Auftritt ist im dritten Teil der Sendung zu sehen, der am 8. Mai um 20.15 Uhr auf ORF 1 und auf der Streaming-Plattform ORF ON ausgestrahlt wird.

Die Aufzeichnung fand nur einen Tag vor der offiziellen Verkündung ihrer Schwangerschaft statt. Am 12. März postete die Musikerin ein Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie glücklich in einem roten Kleid zu sehen ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es sich dabei offenbar um dasselbe Outfit handelt, das sie auch bei ihrem TV-Auftritt in Wien trug. "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger", schrieb sie zu dem Bild. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine riesige Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns", erklärte Jeanette weiter.

Für die Sängerin erfüllt sich mit der Schwangerschaft ein langgehegter Traum. "Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind", verriet sie. Sie habe das Thema Mutterschaft jedoch in die Hände der Natur gelegt. "Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist, dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay. Jetzt hat die Natur und die Bestimmung entschieden, uns dieses kleine Wunder zu schenken!", so die 46-Jährige. 2026 wird damit für Jeanette ein besonders aufregendes Jahr.

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Imago Jeanette Biedermann bei der Berlin Fashion Week

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin