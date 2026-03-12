Jeanette Biedermann teilt erstes Foto ihres Babybauchs

Jeanette Biedermann (46) hat es nun offiziell gemacht und ihre Schwangerschaft auf Instagram bestätigt. Die Sängerin veröffentlichte ein Foto, das ihren Babybauch zeigt, und schrieb dazu: "Jetzt ist es raus. Ja, ich bin schwanger!" Damit reagierte sie auf die bereits kursierenden Schwangerschaftsgerüchte und teilte ihr Glück mit ihren Fans. Bereits am 5. März hatte das Management der 46-Jährigen die freudige Nachricht unter anderem gegenüber dem Magazin Gala offiziell bestätigt. Nun wandte sich Jeanette mit dieser persönlichen Geste selbst an die Öffentlichkeit und ließ ihre Follower an diesem besonderen Moment teilhaben.

Für die Musikerin und Schauspielerin geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Sie wird im Alter von 46 Jahren zum ersten Mal Mutter. "Ich habe allerdings das Thema 'Mutter sein' und 'Kinder bekommen' in die Bestimmung und in die Hände der Natur gelegt. Umso größer ist jetzt die Überraschung", erklärte Jeanette auf Instagram. Die Künstlerin bezeichnete ihr Baby liebevoll als "kleines Wunder" und "Weihnachtsgeschenk". Details zur aktuellen Schwangerschaftswoche oder zum errechneten Entbindungstermin behält die Familie jedoch für sich.

Jeanette, die in der Vergangenheit sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin erfolgreich war, hatte auch an der Tanzshow Let's Dance teilgenommen. Das Management der 46-Jährigen bat in einer Mitteilung darum, die Privatsphäre der werdenden Mutter zu respektieren und von weiteren Nachfragen Abstand zu nehmen. Nach bewegten Jahren markiert die Schwangerschaft für Jeanette den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts, den sie nun in vollen Zügen genießen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Jeanette Biedermann, "Let's Dance"-Kandidatin 2025