Eine waschechte Partymaus: Hier feiert Elton gerne privat

Elton (55) ist nicht nur auf der Bühne in seinem Element – der Moderator und Comedian ist auch abseits des Rampenlichts ein echter Partyfan. Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing plauderte er mit Promiflash über seine liebsten Feier-Hotspots und verriet, wo man ihn regelmäßig antreffen kann. "Ich bin allgemein halt Partyfan", gab er offen zu. Mallorca, das Oktoberfest und der Karneval gehören für ihn zu den festen Terminen im Jahr, an denen er besonders gerne ausgelassen feiert.

Wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist, spielen für den Moderator auch die passenden Songs eine große Rolle. Ballermann-Hits dürfen dabei nicht fehlen – und Mia Julia (39) steht dabei ganz oben auf seiner Liste. Privat setzt Elton dagegen lieber auf andere Klänge: "Privat höre ich natürlich eher so rocklastige Musik", erklärte er gegenüber Promiflash. Wer ihm als Nächstes über den Weg laufen möchte, muss dafür nicht weit schauen: Das Hurricane Festival hat er bereits fest eingeplant. "Demnächst ist das Hurricane Festival und da werde ich auf jeden Fall wieder am Start sein auf dem Campingplatz", kündigte er an.

Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Der am 2. April 1971 geborene Moderator wurde vor allem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Stefan Raab (59) einem breiten Publikum bekannt. Auch bei "LOL: Last One Laughing" ist er mittlerweile ein vertrautes Gesicht – die Amazon-Show bringt Comedians zusammen, die versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst zu schmunzeln.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

Anzeige Anzeige

Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7

Anzeige Anzeige

IMAGO / eventfoto54 Elton und Stefan Raab, November 2005