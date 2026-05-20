Henry Samuel findet: Mama Heidi Klum ist sehr bodenständig

Beim Filmfest in Cannes hat Henry Samuel (20), der Sohn von Heidi Klum (52) und Sänger Seal (63), mit einer bemerkenswert reifen und reflektierten Art für Aufsehen gesorgt. Neben seiner berühmten Mutter stand er dabei voll im Rampenlicht – und gab Gala einen seltenen Einblick in sein Innenleben. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, was ihn trotz des glamourösen Umfelds, in dem er aufgewachsen ist, geprägt hat. "Meine Mutter und mein Vater sind beide sehr bodenständige Menschen, und es würde sich einfach seltsam anfühlen, exzentrisch zu sein", erklärte er gegenüber dem Magazin.

Im Interview sprach der 20-Jährige auch über seine spirituelle Seite – und die ist durchaus ungewöhnlich. Obwohl er nach eigenen Angaben ohne Religion aufgewachsen ist, hat er inzwischen einen ganz eigenen Weg gefunden: "Ich bin sehr spirituell, obwohl meine Geschwister und ich ohne Religion aufgewachsen sind. Vor Kurzem bin ich nach Brasilien gereist und habe mich dort taufen lassen. Ich habe viele brasilianische und nigerianische Vorfahren, sie haben eine Religion namens Candomblé praktiziert. Dabei glaubt man an Geistwesen und lernt, wie man einen besseren Weg im Leben findet und ein guter Mensch wird." Feste Regeln gebe es dabei kaum – "außer nett zu seinen Mitmenschen zu sein".

Für Henry ist der Auftritt in Cannes nicht der erste große gemeinsame Auftritt mit seiner Mutter. Erst vor wenigen Wochen begleitete er Heidi bei der Eröffnungsgala des LACMA für die David Geffen Galleries in Los Angeles. Mutter und Sohn traten dabei im Partnerlook auf: Heidi setzte auf ein transparentes, schwarzes Maxikleid mit funkelnden Details, während Henry im maßgeschneiderten schwarzen Anzug und mit Sonnenbrille den coolen Kontrast lieferte. Auch Anfang April hatten sie schon zusammen posiert, als Heidi ihn zur Vorführung von "The Drama" mitbrachte.

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Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der Premiere von A24s "The Drama"

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Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

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Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der LACMA Opening Gala für die David Geffen Galleries in Los Angeles, 2026