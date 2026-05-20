Frauen sind schockiert: Bachelor Tim (35) wohnt in einer WG

In der dritten Folge von Die Bachelors auf RTL+ hat Tim Reitz für mächtig Gesprächsstoff gesorgt. Der Geschäftsführer überraschte die Kandidatinnen mit einem ungewöhnlichen Geständnis: Er wohnt nicht allein, sondern teilt sich seit drei Jahren eine Wohngemeinschaft mit seinem besten Freund. Besonders Kandidatin Joeleen ließ das nicht kalt – ihr Kopfkino lief sofort auf Hochtouren. "Mein typisches Bild von einer Männer-WG ist eine Dreizimmerwohnung, maximal 50 Quadratmeter, alles im Chaos, überall Geschirr, Pizzakartons und Fliegen", beschrieb Joeleen ihre Vorstellung im Einzelinterview.

Besonders der Gedanke, später gemeinsam mit Tim und seinem Mitbewohner in der Küche zu sitzen, schien ihr wenig zu behagen. Tim selbst nahm die Diskussion mit Humor: "Scheinbar ist das in der Villa heiß diskutiert worden, dass ich mit 35 als Geschäftsführer noch in einer WG lebe." Gleichzeitig stellte er klar: "Nein, ich will nicht mein Leben lang nur mit meinem besten Freund zusammenwohnen." Kandidatin Amy hingegen zeigte Verständnis für sein Wohnmodell: "Warum allein sein, wenn meine beste Freundin auch Single ist? Ich kann das nachvollziehen."

Schon vor zwei Wochen hatte Tim im Gespräch mit dpa verraten, dass er eigentlich gar nicht selbst beim Rosen-Abenteuer mitmachen wollte. "Ich habe mich gar nicht selbst bei der Sendung beworben. Mein bester Kumpel und Mitbewohner Tobi hat mich einfach angemeldet, ohne dass ich es zunächst wusste", sagte Tim damals. Die Rückmeldung von RTL habe ihn im Urlaub erreicht. Erst habe er gezweifelt, dann aber doch zugesagt. Der Grund: Tim wollte sich später nicht vorwerfen müssen, eine einmalige Chance verpasst zu haben. "Ich hatte eine Art Zukunftsphobie und stellte mir vor, wie ich mit 50 Jahren zurückblicke und mich ärgere, dieses Privileg damals abgelehnt zu haben", erklärte er.

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Tim Reitz und Joeleen bei "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul und Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026