Millie Bobby Brown teilt seltene Einblicke in ihr Babyglück

Millie Bobby Brown (22) hat ihren Fans auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Am vergangenen Sonntag teilte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos, auf denen unter anderem ihre kleine Tochter zu sehen ist – allerdings blieb das Gesicht des Mädchens außerhalb des Bildausschnitts. Auf der süßen Aufnahme hält die Kleine die Pfote eines der Familienhunde und trägt dabei ein blau-gelb gestreiftes Outfit. Neben diesem besonderen Moment zeigte Millie auch Schnappschüsse mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) sowie Urlaubsfotos. "Me and mii's", schrieb die 22-Jährige zu ihrem Beitrag.

Millie und Jake hatten im vergangenen August verkündet, dass sie durch eine Adoption Eltern geworden sind. "Diesen Sommer haben wir unser süßes Babymädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir freuen uns unglaublich darauf, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen", hatte die "Stranger Things"-Darstellerin damals auf Instagram geschrieben. Seitdem hält das Paar sein Familienleben weitgehend privat, wobei der Name ihrer Tochter bislang nicht öffentlich gemacht wurde. Bereits im Dezember hatte Millie einige Einblicke in ihren Alltag als Mutter geteilt, darunter auch ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Schwiegervater Jon Bon Jovi (64) und dem Baby auf einem New Yorker Weihnachtsmarkt zeigt.

In einem Interview mit der britischen Vogue schwärmte Millie im Dezember von ihrem Leben als Mutter. "Es war eine wunderschöne, erstaunliche Reise – sie hat uns schon so viel beigebracht", erzählte die Schauspielerin dem Magazin. Die Perspektive habe sich komplett verändert, und die kleinen Dinge im Leben seien plötzlich viel wertvoller geworden. "Unsere Tage sind gefüllt mit vielen Umarmungen und Lachen und Liebe. Es ist einfach endlose Freude", so Millie weiter. Besonders dankbar zeigte sie sich für ihren Ehemann Jake, mit dem sie sich die Erziehungsaufgaben zu gleichen Teilen teilt. "Wir machen alles fünfzig zu fünfzig. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich mit ihm durchs Leben gehe – er ist einfach der großartigste Papa", sagte sie.

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

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Instagram / milliebobbybrown Die Tochter von Millie Bobby Brown mit dem Familienhund

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, März 2026