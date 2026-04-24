Kelly Ripa und Ehemann Mark scherzen über ihre Wechseljahre

Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (55) haben in ihrer gemeinsamen Morgenshow jetzt sehr offen über Kellys Wechseljahre gesprochen. In einer aktuellen Ausgabe von "Live with Kelly and Mark" erinnert sich die Moderatorin daran, wie sie diese Phase während der Pandemie durchlebt hat – und wie gelassen ihr Ehemann damals offenbar reagierte. Kelly erzählt, dass Mark sich kaum nach ihrem Befinden erkundigt habe und stattdessen plötzlich als Instagram-Schreiber aktiv wurde: In ihren DMs landeten Links zu Schrittzählern, Tipps zur besseren Schlafüberwachung und Ratschläge, was zu tun ist, wenn ein Shih Tzu nachts nicht zur Ruhe kommt. Die intime Beichte vor Studiopublikum sorgt für viele Lacher, wie Hello Magazine berichtet – und gibt gleichzeitig einen ehrlichen Einblick in den Alltag des Promipaares.

Als Kelly ihren Mann in der Sendung direkt darauf anspricht, verteidigt sich Mark mit einem Augenzwinkern. Er habe sich durchaus Sorgen gemacht, aber vor allem um seine eigene Sicherheit, witzelt der Schauspieler. "Ich habe dreieinhalb Jahre mit einem offenen Auge geschlafen. Und mit einem Ventilator", witzelt er. Auf Nachfrage, wovor genau er Angst gehabt habe, spielt Mark darauf an, nachts angegriffen zu werden, und stellt dann aber klar, dass dies nur ein Scherz sei. Um Kelly bei Hitzewallungen zu helfen, habe er versucht, sie anzupusten – was die Moderatorin rückblickend aber nur noch mehr genervt habe: "Sein heißer Atem auf mir kühlt mich überhaupt nicht ab", stellt sie klar. Am Ende sind sich beide vor der Kamera einig: Die anstrengende Zeit liege inzwischen hinter ihnen, heute gehe es Kelly besser und Mark könne sich wieder entspannt um seinen geliebten Hund kümmern.

Über ihre Wechseljahre hatte Kelly schon zuvor offen gesprochen, unter anderem in ihrem Podcast "Let’s Talk Off Camera" mit Hormonärztin Erika Schwartz. Dort betonte sie, dass rund um das Thema noch immer viel geschwiegen werde und viele Frauen es sogar gegenüber engen Freundinnen verschweigen. Gemeinsam mit Mark, der nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr täglicher Showpartner ist, teilt sie regelmäßig private Anekdoten aus ihrem Familienleben mit drei Kindern und Haustier, die den Zuschauern einen ungewöhnlich nahen Blick auf ihre Beziehung erlauben.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, April 2024

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, März 2025