30 Jahre Liebe: Kelly Ripa und Mark Consuelos feiern live

Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (55) haben am 1. Mai in ihrer gemeinsamen Talkshow "Live With Kelly and Mark" ihren 30. Hochzeitstag gefeiert. Die Moderatorin eröffnete die Sendung mit den Worten "Wir haben es geschafft!" und zog eine bewegende Bilanz ihrer Ehe. Ihre Beziehung zu Mark sei "das Beste, was ich jemals in meinem Leben getan habe" und "die klügste Entscheidung, die ich je getroffen habe", schwärmte Kelly live auf Sendung. Dass die beiden noch immer gemeinsam vor der Kamera stehen und dabei auf drei Jahrzehnte Ehe zurückblicken können, machte es zu einem herzerwärmenden Moment für ihre Zuschauer.

Ihr Ehemann ließ es sich natürlich nicht nehmen, die feierliche Stimmung mit ein bisschen Humor aufzulockern. "Es hätte eigentlich nicht klappen sollen", witzelte Mark, woraufhin Kelly ihn prompt fragte: "Hast du dir das etwa erhofft?" Der Schauspieler legte noch einen drauf: "Es war keine Entscheidung. Es war Schicksal. Denn ich hatte viele Möglichkeiten." Kelly brach daraufhin in Lachen aus und konterte trocken: "Wünsch dir was." Trotz der Neckereien gab sie auch zu, dass ihre Liebesgeschichte von Anfang an überraschend war: "Es war die abstruseste Idee – bis du gefragt hast", erinnerte sie sich, wie OK! berichtet. Außerdem verriet Kelly, dass sie gar nicht auf ein bestimmtes Datum angewiesen sei, um ihre Liebe zu feiern: Sie fühle sich, als wäre "jeder Tag ihr Jahrestag". Auf Instagram teilte sie zusätzlich eine romantische Montage aus gemeinsamen Momenten und schrieb dazu: "360 Monate. 1.565 Wochen. 10.957 Tage. 15.778.080 Minuten und ich werde dich immer lieben. Auf 30 Jahre!"

Kennengelernt hatten sich Kelly und Mark 1995 am Set der Seifenoper "All My Children". Nur ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung heirateten sie spontan in Las Vegas. Gemeinsam haben sie drei erwachsene Kinder: Michael, Lola und Joaquin. Das Jubiläum fällt außerdem in ein besonderes Jahr für die beiden: Kelly feierte im Februar bereits 25 Jahre als Co-Moderatorin von "Live", und auch Mark erreichte kürzlich seinen dritten Jahrestag als Co-Host der Sendung, nachdem er im April 2023 Ryan Seacrest (51) in dieser Rolle abgelöst hatte.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City am 23. Juli 2025

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024