Mark Consuelos spricht nach Tod seines Vaters über Trauer

Schauspieler Mark Consuelos (55) hat sich in einem emotionalen Podcast-Interview über den Tod seines Vaters Saul Consuelos geöffnet. In einer exklusiven Folge des iHeartRadio-Podcasts "I've Never Said This Before with Tommy DiDario", die am 12. Mai erschienen ist, sprach der Schauspieler offen über seinen Schmerz und erinnerte sich liebevoll an seinen Vater. Saul war am 23. März nach einer langen Krankheit gestorben. Die letzten fünf Monate vor seinem Tod beschreibt Mark als eine "brutale" Zeit. Dennoch sei er dankbar gewesen, dass sein Vater am Ende schnell und schmerzlos gegangen sei.

Das Interview war am 1. Mai aufgezeichnet worden – zu einem Zeitpunkt, an dem Mark gerade mitten in den Proben für das Broadway-Stück "Fallen Angels" steckte. Die Arbeit habe ihm geholfen, seine Trauer vorübergehend beiseitezuschieben. "Es war eine willkommene Ablenkung, weil ich das einfach tun musste", sagte er im Podcast. Besonders schwer habe ihn der Verlust dann bei einem Familiengedenken getroffen. "Die Realität, dass er weg ist, dass er wirklich weg ist, hat mich da erst richtig erreicht", gab Mark zu. Dann wurde er sichtlich emotional: "Ich werde es vermissen, ihn einfach zu umarmen, seine Hand zu halten und mit ihm zu lachen. Das ist etwas, das ich in meinem Leben noch nie gesagt habe. Ich werde meinen Dad vermissen."

Bereits am 22. April hatte Mark in der von ihm und seiner Frau Kelly Ripa (55) gemeinsam moderierten Sendung "Live with Kelly and Mark" den Tod seines Vaters öffentlich gemacht. Er erzählte damals, dass Saul als Teenager aus Mexiko eingewandert sei, 30 Jahre für sein Land gedient habe und sich stets weitergebildet habe – sogar einen Master-Abschluss erworben habe, während Mark noch ein Kind gewesen sei. Auch Kelly würdigte ihren Schwiegervater in der Sendung als "den freundlichsten Mann".

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos am roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala im Ziegfeld Ballroom

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026