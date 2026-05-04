Kelly und Mark Consuelos packen ihre Schlafgeheimnisse aus

In ihrer gemeinsamen Talkshow "Live with Kelly and Mark" haben Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (55) jetzt überraschend offenherzig über ihre Schlafgewohnheiten gesprochen. Das Moderatorenduo verriet, dass Mark neuerdings auf ein langes Körperkissen setzt, das ihn nachts kühlt. "Er hat dieses Körperkissen, das ihn nachts abkühlen kann", erklärte Kelly, denn ihr Mann sei "ein Ofen". Auf ihrer Bettseite hingegen könne sie die Temperatur nach oben drehen – und das habe, laut Kelly zumindest, eine ganz besondere Wirkung. Mit einem Lachen scherzte sie: "Das wäre, als die Jahre es noch erfordert hätten, eine tolle Verhütungsmethode gewesen, wenn ich die Temperatur auf meiner Bettseite einfach hätte hochdrehen können."

Zu Gast in der Sendung war an diesem Tag Schauspielerin Emily Blunt (43), die gerade den Film Der Teufel trägt Prada 2 bewarb. Auch sie hat offenbar ihre eigenen Rituale, wenn es ums Schlafen geht – und das besonders auf Reisen. "Ich reise inzwischen überall mit einem Sack voller Schlafhilfen", verriet Emily. Darin befänden sich ein White-Noise-Gerät, Ohrstöpsel, eine riesige Schlafmaske, die ihren "gesamten Kopf" bedecke, sowie ihr eigenes Kissen. Scherzhaft verglich sich die Schauspielerin dabei mit einem Vampir: "Wenn auch nur ein Lichtspalt da ist, werde ich…" – gefolgt von einem Zischen.

Vor über zwei Wochen hatte Kelly in der Show schon einmal für Aufsehen gesorgt, als sie von einem echten Schockmoment in einem Nachtclub in Montreal erzählte. Mitten im Gedränge sei ihr plötzlich die Luft weggeblieben. "Ich habe dir noch gesagt: 'Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten'", berichtete sie. Kurz darauf sei alles schwarz geworden, und sie sei einfach zusammengebrochen. Mark nahm die Sache damals erst erstaunlich locker. "Du wirst okay sein. Fühl einfach die Musik, Babe", witzelte er über seine erste Reaktion. Als Kelly später wieder zu sich kam, sei die Situation aber schnell ernster geworden. "Dann bin ich aufgewacht und du hast mich angefächelt. Du warst so: 'Geht es dir gut?' – Offensichtlich nicht", scherzte Kelly.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026

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Getty Images Emily Blunt erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City am 23. Juli 2025