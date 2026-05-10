Dwayne Johnson trug für "Hercules" Bart aus Yak-Hodenhaaren

Für seine Rolle als Hercules im gleichnamigen Film aus dem Jahr 2014 griff Dwayne Johnson (54) zu ungewöhnlichen – sehr ungewöhnlichen Mitteln. Der Schauspieler trug in dem Actionfilm einen Prothesen-Bart, der aus der Schambehaarung eines Yaks gefertigt wurde. Das verriet er damals in der Talkshow "Kelly and Michael" gegenüber den Moderatoren Kelly Ripa (55) und Michael Strahan – und das Clip-Material kursiert jetzt erneut in den sozialen Netzwerken, wo viele Zuschauer die skurrile Enthüllung zum ersten Mal entdecken.

Dwayne schilderte in der Sendung detailliert, wie aufwendig seine tägliche Verwandlung in den mythischen Helden war. Jeden Tag stand er um 3:30 Uhr auf, trainierte, aß, trainierte erneut und saß anschließend dreieinhalb Stunden lang in Haar und Maske. "Das ist ein System, ein Prozess, eine Erfahrung", erklärte er. Der Bart wurde ihm dabei Streifen für Streifen, Stück für Stück, direkt auf das Gesicht aufgeklebt. Als er seinen Designer Mateo fragte, aus welchem Haar der Bart bestehe, antwortete dieser zunächst nur, es seien Yakhaare. Erst auf Nachfrage, von welchem Körperteil, kam die entscheidende Antwort: "Von den Hoden." Das Studiopublikum brach in Gelächter aus, während Kelly bemerkte, das sei das weichste Haar überhaupt. Dwayne, der sich auch für andere Filmprojekte unangenehmen Situationen stellt, nickte und meinte trocken: "Das ist das Engagement, zu dem ich bereit bin."

Der Bart stammte aus der Werkstatt italienischer Kostümdesigner, die für einen Oscar nominiert worden waren. Dwayne, der am 2. Mai 2026 seinen 54. Geburtstag feierte, gehört zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Für "Hercules" bereitete er sich acht Monate lang intensiv vor und stellte den mythischen Helden als kampferprobten Söldner dar, der von seiner Vergangenheit verfolgt wird.

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ActionPress Dwayne Johnson beim Filmfestival in Venedig, 2025

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Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin

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Getty Images Dwayne Johnson, November 2025