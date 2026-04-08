Die "Ketamin-Königin" zeigt nach Matthew Perrys Tod Reue

Jasveen Sangha, die Frau, die Matthew Perry (†54) vor seinem Tod mit Ketamin versorgt haben soll, hat nun aus dem Gefängnis heraus ihr Schweigen gebrochen. Die als "Ketamin-Königin" bezeichnete Britin, die von ihrem Haus in Los Angeles aus ein Drogengeschäft betrieben haben soll, äußerte sich gegenüber der Zeitung The Sun und übernimmt "die volle Verantwortung" für ihre Handlungen. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid für den Schmerz, den ich verursacht habe, besonders Matthew Perrys Familie. Ihr Verlust ist unvorstellbar und dauerhaft", erklärte Jasveen, die im September fünf Anklagepunkten schuldig bekannt hatte, darunter die Verteilung von Ketamin mit Todesfolge. Die Erklärung erfolgte an dem Tag, an dem ein Richter über ihre mögliche Verurteilung zu bis zu 65 Jahren Haft entscheiden könnte.

Die Drogenlieferantin gab zu, dass ihr Verhalten "rücksichtslos, gefährlich und falsch" gewesen sei. Über Matthews Freund Erik Fleming soll sie das Ketamin an Kenneth Iwamasa, den persönlichen Assistenten des Schauspielers, geliefert haben. Dieser verabreichte Matthew in den Tagen vor seinem Tod am 28. Oktober 2023 "mindestens sechs Injektionen" täglich und gab rund 48.000 Euro für die Droge aus. Laut Staatsanwaltschaft verkaufte Jasveen innerhalb von zehn Tagen zwei separate Mengen von jeweils 25 Fläschchen an Fleming, der diese an Iwamasa weitergab. "Ich kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber ich kann jetzt das Gesetz respektieren", so Jasveen weiter.

Matthews Stiefmutter Debbie Perry, die mit dem Vater des Schauspielers, John Bennett Perry, verheiratet ist, hatte in ihrer Opfererklärung die Qualen geschildert, die die Familie seit dem Tod des Friends-Stars durchlebe. Für Matthews Angehörige gebe es "kein Entkommen", schrieb Debbie und fragte, ob Jasveen jemals Freude in ihrem Leben gefunden habe. Sie forderte das kalifornische Gericht auf, die Höchststrafe zu verhängen, damit Jasveen "nicht in der Lage sein wird, andere Familien wie unsere zu verletzen". Matthew war in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden worden, die Todesursache wurde als Unfall infolge der "akuten Wirkung von Ketamin" festgestellt. Neben Jasveen wurden auch der Arzt Salvador Plasencia, Iwamasa, Fleming und der Mediziner Mark Chavez angeklagt und bekannten sich schuldig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Friends"-Cast

Anzeige Anzeige