Matthew Perrys Drogendealerin zu 15 Jahren Haft verurteilt

Jasveen Sangha, auch bekannt als die "Ketamin-Königin", ist am Mittwoch vor einem Gericht in Los Angeles zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die 42-Jährige hatte sich in North Hollywood einen Namen gemacht, indem sie mit dem Narkosemittel Ketamin gehandelt hatte. Im September vergangenen Jahres bekannte sie sich in fünf Anklagepunkten schuldig, darunter drei Fälle von Ketamin-Vertrieb, ein Fall von Ketamin-Vertrieb mit Todesfolge und ein Fall der Unterhaltung von Räumlichkeiten für den Drogenhandel. Laut TMZ soll sie unter anderem die Dosis geliefert haben, die im Oktober 2023 zum Tod des Friends-Stars Matthew Perry (†54) führte.

Während Jasveen theoretisch bis zu 65 Jahre hätte bekommen können, forderte die Staatsanwaltschaft die deutlich mildere Strafe von 15 Jahren. Ihre Verteidigung argumentierte hingegen, dass die bereits verbüßte Zeit ausreichend sei – sie sitzt seit August 2024 in Untersuchungshaft. Matthew war am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot in seinem Whirlpool in Pacific Palisades aufgefunden worden. Später stellte sich heraus, dass er an den akuten Folgen von Ketamin gestorben war.

Nach ihrer Verurteilung äußerte sich Jasveen gegenüber der Zeitung The Sun und zeigte Reue für ihr Handeln. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid für den Schmerz, den ich verursacht habe, besonders für Matthew Perrys Familie. Ihr Verlust ist unvorstellbar und dauerhaft", sagte sie. Jasveen übernahm "die volle Verantwortung" für die Geschehnisse und erklärte: "Ich kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber ich kann jetzt das Gesetz respektieren."

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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