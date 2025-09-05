Hof verkündet einen Terminmarathon von Prinzessin Madeleine

Prinzessin Madeleine (43) von Schweden steht im September ein regelrechter Terminmarathon bevor. Die schwedische Adlige wird sechs offizielle Auftritte absolvieren, beginnend mit der Teilnahme an der Vorstandssitzung der World Childhood Foundation im Palast, gemeinsam mit ihrer Mutter Königin Silvia (81). Schon einen Tag später folgt die Sitzung des Internationalen Rates der gleichen Stiftung. Ein weiteres Highlight ist der "Tivoli-Tag" der Stiftung "Min Stora Dag", der am 7. September im Vergnügungspark Gröna Lund stattfindet, wie Gala berichtet. Die Wahl-Stockholmerin hat am 9. September einen besonders wichtigen Termin bei der Eröffnung der Reichstagssitzung, zusammen mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (51), ihrer Schwester Prinzessin Victoria (48) und anderen Mitgliedern der königlichen Familie.

Nach einer Verschnaufpause bis zum 25. September, bei der Madeleine Energie für ihre weiteren Verpflichtungen tanken kann, wartet ein Abend im Millesgården Museum auf sie. Im Anschluss reist sie nach Deutschland, wo sie am 29. September in Düsseldorf erwartet wird. Hier wird sie am "Interdisziplinären Kinderschutz-Tag" der World Childhood Foundation teilnehmen und abends an einem Wohltätigkeitsdinner in der Stadt teilnehmen. Besonders ihr Engagement für die World Childhood Foundation zeigt Madeleines langjähriges Interesse am Kinderschutz und daran, das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu stärken.

In einem Interview mit dem Magazin verriet Madeleine, dass das Rampenlicht für sie immer noch ein wenig herausfordernd sei. Als Kind war die Prinzessin eher schüchtern und scheute sich, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Sie erzählte mit einem Augenzwinkern, dass ihre Eltern sie oft suchen mussten, weil sie vor Pressefotos weglief. Trotz dieser Zurückhaltung hat sich Prinzessin Madeleine über die Jahre hinweg in die Rolle einer verantwortungsbewussten Bühnendarstellerin eingefunden, die bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Gabriele Holtermann/Sipa USA Prinzessin Madeleine von Schweden, November 2024

Getty Images Die schwedischen Royals König Carl Gustaf und Königin Silvia mit ihren drei Kindern

Getty Images Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im August 2021