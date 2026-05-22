"Off Campus": Dieser Star kommt für Staffel 2 nicht zurück

Die Amazon-Prime-Video-Serie "Off Campus" wird in ihrer zweiten Staffel ohne einen ihrer Hauptdarsteller auskommen müssen. Josh Heuston, der in der ersten Staffel die Figur des Justin Khol verkörpert, wird nicht mehr dabei sein. Showrunnerin Louisa Levy bestätigte gegenüber TV Guide, dass der Schauspieler aufgrund anderer Drehverpflichtungen nicht verfügbar sei. Ella Bright und Belmont Cameli, die als Hannah Wells und Garrett Graham die romantische Hauptgeschichte der Serie tragen, sind hingegen mit von der Partie – genauso wie Antonio Ciprian, der John Logan spielt.

Louisa ließ die Türen für Joshs Figur aber nicht ganz zu. "Nicht in der nächsten Staffel, aber ich liebe Josh und ich würde ihn nicht abschreiben, falls ich einen Weg finde, Justin irgendwann zurückzubringen", sagte sie. "Wir haben ihn nicht für die nächste Staffel, aber man soll niemals nie sagen." Tatsächlich soll Justin in einer der Buchvorlagen der Serie eine neue Liebesinteresse-Figur namens Stella bekommen – die bislang noch nicht eingeführt wurde. Für frischen Wind sorgen außerdem zwei Neuzugänge: India Fowler stößt als Grace Ivers zum Cast und wird als Liebesinteresse von Johns Figur eingeführt. Laut Deadline wird zudem Phillipa Soo, bekannt aus dem Musical "Hamilton", als Gastregisseurin an der Briar University zu sehen sein.

Die Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe von Elle Kennedy basiert, feierte erst kürzlich ihr Debüt auf der Streamingplattform Amazon Prime. Dass die zweite Staffel voraussichtlich stärker das Liebesleben von Dean und Allie in den Fokus rücken wird, hatte Ella zuletzt in einem Interview mit dem Branchenmagazin Variety angedeutet – ohne dabei viele Worte zu machen. Die Dreharbeiten für Staffel zwei haben bereits in Kanada begonnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Heuston bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images India Fowler beim "Fear Street: Prom Queen Shadyside High Senior Prom '88" im Fonda Theatre, Los Angeles

Anzeige