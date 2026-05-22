Mutter- und Vatertag: So läuft es bei Samira & Serkan Yavuz

Obwohl Samira (32) und Serkan Yavuz (33) schon seit einer Weile kein Paar mehr sind, zeigen die beiden Realitystars, dass sie für ihre gemeinsamen Töchter Nova und Valea weiterhin an einem Strang ziehen – auch an besonderen Feiertagen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" verrät Samira, wie Mutter- und Vatertag bei ihr und ihrem Ex ablaufen. Dabei schildert sie, wie wichtig ihr Traditionen für die Kinder sind: "Traditionen oder einfach ein gutes Vorleben für Kinder ist halt das, woran die sich auf jeden Fall orientieren, in irgendeiner Art und Weise. [...] Also sollte der Vater schon dafür verantwortlich sein, dass man den Kindern beibringt, dass man die Mutter immer ehrt, ganz unabhängig von dem Muttertag, sondern generell, aber wahrscheinlich am Muttertag noch ein bisschen extra. [...] Aber gleichermaßen denke ich auch, dass das umgekehrt so sein sollte am Vatertag."

Für den Muttertag hat sie sich eine besondere Tradition ausgedacht: Serkan soll mit den Töchtern ein Buch führen, in das jedes Jahr Texte, Bilder und Zeichnungen kommen. "Jedes Jahr am Muttertag bekomme ich dann ein paar Seiten, geschrieben aus den Augen der Kinder, unterhalten mit den Kindern, vielleicht auch gemalt von den Kindern, und Fotos der Kinder, zu meinem Tag, wie sie mich sehen oder was sie mir sagen möchten", erzählte sie. Den Vatertag gestaltete sie ähnlich herzlich – wenn auch ohne Buch: "Auf jeden Fall gab es am Vatertag einen Kuchen. Ich habe einen Kuchen gebacken, und er war halt da und wir haben den gegessen." Sie habe den Mädchen erklärt: "Hey guck mal, heute ist Papatag. So wie die Mama ihren Tag hat, hat heute der Papa seinen Tag, und er macht das doch alles ganz toll."

Samira und Serkan lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und wurden ein Paar. Auch nach ihrer Trennung legen beide offenbar großen Wert darauf, als Eltern für ihre Kids da zu sein und ihnen ein harmonisches Umfeld zu bieten. Das zeigten sie zuletzt, als sie gemeinsam den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Valea feierten. In einer Instagram-Fragerunde reagierte Samira gelassen auf die Frage, wie das gemeinsame Feiern mit ihm und der Familie gewesen sei: "Ganz normal? Ich bin aktuell superfroh, dass wir uns gut verstehen und ich mich wohl damit fühle", schrieb sie. Gleichzeitig machte sie aber auch klar, dass es nicht immer so entspannt war: "Es gab auch Zeiten, da haben wir uns gar nicht gepackt und haben aneinander vorbeikommuniziert. Also, alles gut hier."

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026