FKA Twigs streitet seit 2013 mit dieser Band um Markennamen

Ein Namensstreit zwischen Sängerin FKA Twigs (38) und der Indieband The Twigs hat eine neue juristische Dimension erreicht. Die Band, die von den Schwestern Laura und Linda Good im Jahr 1994 gegründet wurde, hat vergangene Woche eine Gegenklage wegen Markenrechtsverletzung eingereicht. Darin behauptet die Gruppe, FKA Twigs habe in den vergangenen Jahren zunehmend auf den Zusatz "FKA" verzichtet und sich einfach nur noch "Twigs" genannt. Laut TMZ werfen die Schwestern der Musikerin vor, ihre Bekanntheit und Medienmacht gezielt einzusetzen, um den Namen immer stärker mit ihrer Person zu verknüpfen – auf Kosten der Band.

Im Rahmen der Gegenklage legen Laura und Linda Good auch angebliche E-Mails aus dem Jahr 2013 vor, die zeigen sollen, wie früh der Konflikt begann. Darin habe FKA Twigs den Schwestern 15.000 US-Dollar angeboten, um den Namen "Twigs" weiter nutzen zu dürfen – die Band hätte dabei ihren eigenen Namen "The Twigs" behalten. Die Goods lehnten das Angebot jedoch ab und beriefen sich auf das US-Markenrecht, das sie zur Verteidigung ihrer Marke verpflichte. Marktverwirrung – also wenn Fans oder Branchenvertreter eine Künstlerin mit einer anderen verwechseln – sei ein ernstes Problem, für das sie keine Ausnahme machen könnten. Stattdessen rieten sie FKA Twigs in den E-Mails zu einem vollständig neuen Künstlernamen: "Es klingt, als hättest du einen langen Weg hinter dir, und vielleicht ist es Zeit, einen neuen Namen anzunehmen – einen, der zeigt, wohin du gehst, statt woher du kommst." In denselben E-Mails erklärte FKA Twigs demnach auch, warum ihr der Name so viel bedeute: Sie habe das Alter Ego "FKA Twigs" in einer Phase erschaffen, in der sie "sehr allein und unglaublich verletzlich" gewesen sei.

Den Anstoß für die Gegenklage gab eine Klage, die FKA Twigs selbst im März eingereicht hatte. Darin warf sie The Twigs vor, ihr mehrere Unterlassungsaufforderungen geschickt zu haben – mit der Forderung, entweder den Künstlernamen aufzugeben oder über eine Million US-Dollar Entschädigung zu zahlen. Die Sängerin ist derzeit ohnehin keine Unbekannte in Gerichtssälen: Erst vor wenigen Wochen reichte sie beim Superior Court in Los Angeles eine Klage gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf (39) ein, mit der sie eine Verschwiegenheitsklausel aus einem außergerichtlichen Vergleich zu Fall bringen will.

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Getty Images FKA Twigs bei der Met Gala 2023

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Getty Images FKA Twigs in Los Angeles, 2019

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Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

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