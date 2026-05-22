Diese Angestellten beschäftigt Julian Claßen in seinem Haus

Julian Claßen (33) genießt derzeit mit seiner Freundin Palina die Sonne in Spanien – und lässt es sich in seinem Anwesen auf der Insel offenbar richtig gutgehen. In seiner Instagram-Story offenbarte der Social-Media-Star nun, wie viele Menschen im Hintergrund dafür sorgen, dass in seinem Feriendomizil alles läuft. Mehrere Personen sind demnach damit beschäftigt, das Anwesen in Schuss zu halten: ein Hausmeister, ein Gärtner, eine Haushaltshilfe sowie eine Sicherheitsfirma, die auf die Immobilie aufpasst.

Besonders wichtig ist dem Youtuber dabei die Zusammenarbeit mit einem lokalen Anwalt. "In Spanien ist es sehr von Vorteil, wenn man einen guten Anwalt hat, der jederzeit erreichbar ist. Hier sind einige Dinge etwas anders als in Deutschland", erklärte Julian. Trotz der Kosten, die das Personal mit sich bringt, kommt für ihn eine Vermietung an Feriengäste nicht in Frage. "Das ist praktisch unser zweites Zuhause und unser Rückzugsort. Überall liegen unsere Sachen herum – wir würden uns nicht wohlfühlen mit dem Gedanken", so der zweifache Vater.

Sein Anwesen auf Mallorca ist Julian schon länger eine echte Herzensangelegenheit. Das Haus verfügt unter anderem über ein Privatkino, einen Pool mit Meerblick sowie einen Wellness-Outdoor-Bereich und einen Golfrasen auf dem Dach. "Ich bin unfassbar happy und dankbar, so ein wunderschönes Haus haben zu dürfen", schwärmte er in der Vergangenheit in seiner Instagram-Story von dem Luxusanwesen.

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Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

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Instagram / palinamin Julian Claßen und Palina im Oktober 2025

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Instagram / julienco_ Ferienhaus von Julian Claßen

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