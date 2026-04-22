Christina Aguilera verblüfft mit angesagtem Blond-Bob

Mit einem neuen Look hat Christina Aguilera (45) bei der "Breakthrough Prize Ceremony" in Santa Monica für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin besuchte die glamouröse Preisveranstaltung, die auch als die "Oscars der Wissenschaft" bekannt ist, gemeinsam mit ihrem Verlobten Matthew Rutler (41). Dabei überraschte sie mit einer radikalen Typveränderung: Statt ihrer gewohnten langen, weißblonden Haare trug Christina einen blonden Bob mit einem extrem kurzen Fransenpony. Dazu kombinierte sie ein enges schwarzes Kleid in Leder-Optik und eine auffällige Diamantenkette.

Auf X ließen viele Nutzer ihren Begeisterungsstürmen freien Lauf. "Christina Aguilera sieht absolut wundervoll aus bei der Breakthrough Prize Ceremony. Wir sind total begeistert", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Diese Version von Christina Aguilera sieht großartig aus." Laut Us Weekly war der gemeinsame Abend von Christina und Matthew in der Öffentlichkeit zudem einer der seltenen Date-Nights, die das Paar vor laufenden Kameras genoss – inklusive Zärtlichkeiten.

Christina und Matthew sind bereits seit 2010 ein Paar, 2014 folgte die Verlobung. Geheiratet haben die beiden bis heute nicht. Eine Quelle sagte dazu Us Weekly: "Sie gehören zu den Paaren, die kein Dokument brauchen, um ihre Liebe zueinander zu beweisen." Zuletzt stand die Sängerin weniger wegen ihrer Musik im Fokus, sondern immer wieder wegen ihres veränderten Äußeren. Die Daily Mail berichtete von einer Gewichtsabnahme von rund 23 Kilo.

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Getty Images Christina Aguilera auf dem roten Teppich bei der Breakthrough Prize Gala in Santa Monica, 18. April 2026

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Getty Images Christina Aguilera, Juli 2025

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Getty Images Christina Aguilera und Matthew Rutler bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, 18. April 2026