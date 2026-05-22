"Danke, Fußball": Lukas Podolski beendet seine Profikarriere

Nach 23 Jahren im Profifußball ist Schluss: Lukas Podolski (40) hat das Ende seiner aktiven Karriere bekanntgegeben. Der 40-Jährige teilte die Nachricht mit einem emotionalen Video auf Instagram, in dem er die Trikots seiner ehemaligen Klubs einpackt – darunter die von Bayern München, dem 1. FC Köln, dem FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray, Vissel Kobe und Antalyaspor. Am Ende steht er in der Tür eines Kiosks, sagt "So, Feierabend" und dreht das Schild um: Statt "Open" ist dann "The End" zu lesen. In der Scheibe hängt ein Plakat mit der Aufschrift "Danke, Fußball".

Seinen letzten Vereinsstopp hatte Podolski bei Górnik Zabrze in Polen, wo er zuletzt mit dem Club auch den polnischen Pokal gewann. Auch nach der aktiven Karriere bleibt er dem Verein erhalten – bekannt wurde in dieser Woche, dass er den Klub übernehmen wird. Am Wochenende steht für Górnik Zabrze noch das letzte Ligaspiel der Saison gegen Radomiak Radom an, bei dem er voraussichtlich gebührend verabschiedet wird. Poldi spielte im Laufe seiner Karriere insgesamt in sechs verschiedenen Ländern.

Neben dem Fußball hat Lukas sich längst ein zweites Standbein aufgebaut. Der gebürtige Pole, der in der Nähe von Zabrze zur Welt kam und in Deutschland aufwuchs, betreibt in Nordrhein-Westfalen mehrere Dönerläden und Eisdielen, besitzt eine Soccerhalle und hat ein eigenes Modelabel. Dass er sein Leben nun auch einem breiten Publikum öffnet, zeigt die Netflix-Dokumentation "POLDI", die ab dem 4. Juni auf dem Streamingdienst verfügbar sein wird und ihn an den wichtigsten Stationen seines Lebens begleitet – von seiner Herkunft in Polen über seine Anfänge in Köln bis zu seinen Auslandsstationen in Istanbul und Kobe.

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Getty Images Lukas Podolski, Fußballprofi

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Imago Lukas Podolski nach dem Finalsieg von Streets United in der dritten Baller League Saison 2025

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Getty Images Lukas Podolski, Oktober 2020