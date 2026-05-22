Spaßhochzeit im Stream: Knossi heiratet Lia in Südafrika

Überraschung für Knossi (39) und seine Verlobte Lia Mitrou: Im Rahmen seiner "Worldtour" auf Twitch besuchte das Paar gerade ein kleines Dorf in Südafrika, als das Team im Hintergrund eine besondere Aktion vorbereitete: eine Spaßhochzeit live im Stream! Statt klassischem Brautkleid und Anzug wurde Lia in ein gelbes Gewand mit buntem Blumenmuster gesteckt, während Knossi ein braunes Tanktop mit Leopardenprint trug. Die Dorfbewohner begleiteten die Zeremonie mit Jubelrufen, Gesängen und Trommeln, bevor das Paar die improvisierte Feier mit einem Kuss besiegelte.

Während des Livestreams witzelte Knossi in Richtung seiner Zuschauer: "Ihr wolltet bei der Hochzeit dabei sein? Jetzt seid ihr es alle!" Anschließend legte der Entertainer noch eine energiegeladene Tanzeinlage hin, während die einheimischen Gäste Einblicke in lokale Hochzeitsbräuche gaben. Für das Paar war es nicht die erste symbolische Trauung: Bereits 2023 hatten die beiden in Las Vegas eine Spaßhochzeit gefeiert. Die echte Hochzeit soll nun im Juli in Deutschland folgen – dann allerdings ganz ohne Kameras und Livestream.

Für die Feier im Sommer haben sich Knossi und Lia bereits genau Gedanken über die Gästeliste gemacht. Gegenüber Bild erklärte der Streamer bereits im April: "Wir müssen beide denjenigen auch kennen und müssen sagen: Ja, das ist der Richtige." Es solle vermieden werden, dass Lia in fremde Gesichter schaue – und umgekehrt genauso. Damit der große Tag auch tänzerisch gelingt, holten sich die beiden zudem Unterstützung von Profitänzerin Isabel Edvardsson (43), die das Paar bei ihrem Hochzeitstanz begleitet. Neben der Twitch-"Worldtour" und den laufenden Vorbereitungen können sich Lia und Knossi also schon bald auf ihren großen Tag freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / liamitrou Knossi und seine Verlobte Lia Mitrou in Südafrika

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und seine Verlobte Lia Mitrou in Südafrika

Anzeige Anzeige

Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

Anzeige