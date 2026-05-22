Epstein-Skandal: Ex-Prinz Andrew verliert weitere Ehrung

Andrew Mountbatten-Windsor (66) steckt erneut in der Kritik. Die City of London Corporation hat einen formellen Tadel gegen den früheren Royal ausgesprochen, nachdem er eine Aufforderung, seine Ehrenfreiheit der City of London – die sogenannte "Freedom of the City of London" – zurückzugeben, schlicht ignorierte. In einer offiziellen Erklärung äußerte der Court of Common Council des Stadtrats äußerste Bestürzung über Andrews Verbindung zu dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (64). Solche Verbindungen seien "völlig inakzeptabel" und unvereinbar mit dem Status und den Pflichten eines Ehrenfreibürgers der City of London, hieß es.

Da die Ehrenfreiheit kein Titel oder Amt, sondern ein durch nationales Recht und die Europäische Menschenrechtskonvention geschütztes Eigentumsrecht ist, fehlt der Corporation nach eigenen Angaben die direkte Handhabe, sie zu entziehen. Deshalb sollen nun Verfahren eingeleitet werden, um den Entzug auf legalem Weg zu ermöglichen, wie BBC berichtet. In seiner Erklärung betonte der Stadtrat, er handle damit "in Solidarität mit Epsteins Opfern und Überlebenden" – und im Einklang mit Entscheidungen, die König Charles (77) bereits getroffen hat, indem er Andrew sowohl den Prinzentitel als auch das Herzogtum York entzog. Andrew selbst bestand darauf, nichts Unrechtes getan zu haben.

Die Ehrenfreiheit der City of London geht auf das Jahr 1237 zurück und ermöglichte ursprünglich das freie Ausüben eines Handwerks oder Gewerbes in der Stadt. Andrew hatte sie nicht durch eigene Verdienste erworben, sondern durch Erbschaft – als Sohn von Prinz Philip (†99), dem verstorbenen Duke of Edinburgh, dem die Auszeichnung 1948 verliehen worden war. Andrew war am 19. Februar dieses Jahres, an seinem 66. Geburtstag, wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter sensible Informationen an Epstein weitergegeben zu haben.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

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Imago Prinz Andrew, 2025