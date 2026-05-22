Kurz nach Liebes-Aus: Alex Rodriguez zeigt sich beim Flirten

Alex Rodriguez (50) scheint sein Liebes-Aus gut weggesteckt zu haben! Der 50-jährige Ex-Baseballstar wurde jüngst im Soho-Hotspot Corner Store in New York gesehen – und soll dort ordentlich auf Flirtkurs gegangen sein. Laut einem Insider, der Page Six berichtete, sprach der frühere Yankee-Star nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Gruppe von drei Frauen an. Er soll die Damen immer wieder nach ihren Plänen für den Rest des Abends gefragt haben – und seinen Assistenten gebeten haben, sich ihre Nummern geben zu lassen. "Er war wirklich bereit zu feiern!", so die Quelle.

Ein Sprecher des Sportlers wies die Darstellung gegenüber Page Six allerdings entschieden zurück. Demnach habe Alex die Telefonnummern der Frauen zu keinem Zeitpunkt erbeten. Der Abend sei vielmehr im Kreise seines Neffen sowie zweier Mitglieder seines Geschäftsteams verlaufen. Was das Ganze allerdings noch pikanter macht: Dem Magazin zufolge soll an dem Abend auch eine seiner Ex-Freundinnen im Corner Store gewesen sein.

Dass Alex derzeit wieder auf dem Markt ist, ist seit Kurzem bekannt. Seine langjährige Freundin, die Fitnesstrainerin Jaclyn Cordeiro, mit der er seit 2022 zusammen war, bestätigte gegenüber TMZ, dass die beiden sich bereits vor zwei Monaten getrennt haben. "Wir unterstützen uns gegenseitig, und es gibt absolut keine Feindseligkeit, kein Drama und keine negative Geschichte", stellte sie klar. Zuvor war Alex von 2002 bis 2008 mit Cynthia Rodriguez verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Später, von 2017 bis 2021 war er mit Jennifer Lopez (56) liiert und sogar verlobt.

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Imago Alex Rodriguez im Mai 2026

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Getty Images Alex Rodriguez, Sportler

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Imago Jaclyn Cordeiro und Alex Rodriguez, Ex-Paar