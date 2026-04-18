Nicht jeder happy: Das sind die ersten "Match My Ex"-Paare

In der zweiten Staffel von "Match My Ex" wurde direkt nach dem Einzug gematcht – und das, bevor sich die meisten Kandidaten überhaupt richtig kennenlernen konnten. "Match in Paradise"-Gewinner Daniel Fischer bringt seine Ex Sabrina Wlk mit Leandro Fünfsinn zusammen. Die Chemie scheint vielversprechend. "Ich merke schon, wenn wir uns anschauen, da ist was. Optisch ist er mein Typ", schwärmt Sabrina. Leandro sieht das ähnlich: "Wir verstehen uns, wir finden uns beide auch attraktiv. Es war auf jeden Fall kein schlechtes Match."

Tim Kühnel trifft auf seinen Ex-Flirt von Der Promihof: Emma Fernlund (25). Er matcht die Blondine mit Daniel – und sie ist begeistert: "Daniel sieht gut aus, hat einen Hammerbody. Den besten von allen hier drin, würde ich sagen." Daniel findet seinerseits: "Blond, schlank, gefällt mir optisch schon sehr gut." Weniger harmonisch läuft es hingegen bei Tim selbst. Er wird mit der Ex des früheren schweizer Bachelor Alan Wey zusammengebracht. Francesca Brinley ist zwar zufrieden mit dem Match, zweifelt aber: "Ich habe das Gefühl, dass ich nicht sein Typ bin." Damit hat sie wohl recht. Im Einzelinterview gibt Tim nüchtern zu: "Eine Francesca ist nicht so mein Typ."

Calvin Ogara, der auf seine Ex-Freundin Christin Pawlowski trifft, verkuppelt diese mit Alan. Er ist sowohl optisch als auch charakterlich angetan, Christin jedoch nicht: "Alan ist vom Typen her nicht das, was mich anspricht." Henna Urrehman bekommt von Leandro Calvin als Match zugeteilt, denn er ist der letzte verbliebene Herr in der Villa. "Du weißt, dass wir voll die Bros sind. Aber er ist süß", merkt Henna an. Obwohl er ihr gefalle, schwärmt sie eigentlich für jemand anderen: "Ich hatte ehrlich gedacht, dass Leandro mich mit Tim vermatcht, weil ich finde den richtig hot."

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Joyn/Renè Lohse Der Cast von "Match My Ex" 2026

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Instagram / sabrinawlk Sabrina, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn Henna Urrehman, "Match My Ex"-Teilnehmerin