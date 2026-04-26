Küsst Francesca: Leandro verspielt Chancen mit Sabrina Wlk

In der Datingshow Match My Ex hat Leandro Fünfsinn offenbar zu viele Eisen im Feuer. Der Realitystar küsste zunächst Sabrina Wlk – doch kurz darauf wurde er in der Sendung mit Francesca Brinley neu verkuppelt. Mit ihr kam es ebenfalls zum Knutschen, was Sabrina nicht verborgen blieb. Als Francesca ihr außerdem steckte, dass Leandro hinter ihrem Rücken über sie geredet habe, war das Maß für Sabrina voll. Ihm sei sie angeblich "ein bisschen zu laut, ein bisschen zu forsch" gewesen – Worte, die Sabrina so gar nicht gefallen haben.

Die Konfrontation folgte prompt: Sabrina stellte Leandro zur Rede und wollte von ihm wissen, woran sie bei ihm ist. Seine Antwort war jedoch alles andere als eindeutig – er druckste herum und ließ mit einem schlichten "Ich weiß nicht" die Tür zu ihr demonstrativ offen. Für Sabrina war das zu wenig: "Er spielt auf mehreren Hochzeiten. Ob ich das so richtig feiere, weiß ich noch nicht." Schließlich zog sie einen klaren Schlussstrich: "Ich brauche einen selbstbewussten Mann und da habe ich andere Prioritäten jetzt. Der Funke ist nicht mehr da."

Dass Leandro in Sachen Flirten keine Hemmungen kennt, überrascht seine Ex Henna offenbar wenig. Sie kommentierte sein Verhalten in "Match My Ex" mit den Worten: "Ist seine vierte Datingshow, er weiß schon, was er macht. Leandro ist ein angesagter und hübscher Typ. Er weiß das." Ihr Fazit fiel besonders bildlich aus: "Leandro will immer von jedem Teller naschen." Kurz zuvor konnte Henna über die Flirterei ihres Ex noch nicht spotten. Sie brach beim Einzug in bittere Tränen aus wegen ihrer Gefühle für ihn.

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"