Senta Berger trauert um alten Freund Mario Adorf (†95)

Senta Berger (84) nimmt öffentlich Abschied von ihrem langjährigen Freund und Kollegen Mario Adorf (†95), der am 8. April in Paris gestorben ist. In einem bewegenden Text für das Magazin Bunte erinnert sich die österreichische Schauspielerin an den 95-jährigen Deutschen und zeigt, wie tief die Verbindung der beiden war. "Die Erinnerungen überfluten mich", schreibt Senta darin. Und sie macht deutlich, dass Mario nicht irgendjemand für sie war: "Ich kannte Mario Adorf länger als meinen Mann. Und das will was heißen."

In ihrem Beitrag für Bunte zeichnet Senta auch ein sehr persönliches Bild des Schauspielers, das so manchem überraschend erscheinen dürfte. "Man könnte denken, dass Mario ein extrovertierter Mensch war – aber das war er nicht. Der Grundton seines Wesens war ernst, nachdenklich und oft melancholisch." Sie fügte ergänzend hinzu: "Dass er als großer Unterhalter auftrat, schien mir oft wie eine Rolle, die er spielte." Seinen Tod verarbeitet sie mit einer Mischung aus Schmerz und Ungläubigkeit: "Sein Tod schmerzt mich sehr. Auf eine vielleicht kindische Art hielt ich Mario für unsterblich."

Mario hatte in mehr als 200 Film- und Fernsehrollen das deutsche Kino geprägt und damit Generationen von Zuschauern begeistert. Er starb am 8. April nach kurzer Krankheit friedlich in seiner Pariser Wohnung. Der Schauspieler hinterlässt seine französische Ehefrau Monique, seine Tochter Stella aus erster Ehe sowie seinen Enkel Julius. Für viele Kolleginnen und Kollegen bleibt neben dem großen Namen vor allem der vertraute Mensch in Erinnerung, dessen ruhige Art Momente am Set und gemeinsame Gespräche geprägt hat.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Senta Berger und Mario Adorf

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Getty Images Senta Berger bei der Bambi-Verleihung 2023

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Imago Mario Adorf in "Nachts, wenn der Teufel kam", 1957