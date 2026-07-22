Vorfall mit Stalkerin: Shia LaBeouf flieht aus New Orleans

Shia LaBeouf (40) scheint nach seinem Stalker-Schock in New Orleans wieder etwas Ruhe zu finden: Der Schauspieler wurde nun am Flughafen LAX in Los Angeles gesichtet, wo er seine Freundin Nicole Mumphrey herzlich in Empfang nahm. Das Portal TMZ veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie Shia sich von hinten an Nicole heranschleicht, sie am Gepäckband umarmt und ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Die beiden plaudern vertraut, während sie auf ihren Koffer warten, bevor Shia schließlich die Initiative ergreift und die Taschen seiner Partnerin schnappt. Gemeinsam verlassen sie anschließend den Flughafen und wirken dabei sichtlich gelöst nach den turbulenten Tagen zuvor in Louisiana.

Shia war in New Orleans in eine beunruhigende Situation mit einer mutmaßlichen Stalkerin geraten. Eine Frau namens Alyssa Couture soll dort laut TMZ festgenommen worden sein, nachdem sie den Hollywoodstar und seine Familie verfolgt haben soll. Laut Polizeiangaben, auf die sich das Portal beruft, habe sie behauptet, Shia sei nur ein Klon seiner selbst und werde sexuell ausgebeutet. Die Behörden sollen nach dem Vorfall eingeschritten sein und die Verdächtige wegen mutmaßlicher Nachstellungen und Bedrohungen in Gewahrsam genommen haben. Nach dem Schreck in New Orleans kehrte Shia nun offenbar so schnell wie möglich nach Kalifornien zurück – und suchte am Flughafen den vertrauten Beistand seiner Freundin, die aus Atlanta eingeflogen war.

Shia stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, nicht nur wegen seiner Schauspielkarriere, sondern auch durch sein kompliziertes Liebesleben und juristische Auseinandersetzungen mit früheren Partnerinnen wie der Sängerin FKA Twigs (38). Der Darsteller hatte in der Vergangenheit versucht, solche Konflikte lieber fernab der großen Bühne zu klären und auf vertrauliche Lösungen zu setzen, um sein Privatleben zu schützen. Dass er nun am Flughafen so offen Zärtlichkeiten mit Nicole austauscht, zeigt, dass die Beziehung für ihn eine wichtige Stütze im Alltag ist – vor allem nach dem beängstigenden Stalker-Vorfall.

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Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

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Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

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Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

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