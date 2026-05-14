Trotz Beinverletzung: Senta Berger (85) will keinen Rollator

Senta Berger (85) meldet sich kurz vor ihrem 85. Geburtstag mit einer klaren Botschaft zurück: Die Schauspielerin will sich nach ihrem schweren Sturz im Januar nicht mit einem Rollator abfinden. Nach einer Operation und intensiver Reha arbeitet sie mit viel Disziplin und einem starken Willen an ihrer Fitness. Am 13. Mai möchte sie – wenn das Wetter mitspielt – zu Hause in Grünwald mit der Familie im Garten feiern. Das verrät sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa, über das auch das Magazin Spiegel berichtet. Und der Mai hat für die Leinwandikone noch einen zweiten Höhepunkt: Beim Deutschen Filmpreis Ende des Monats ist sie als beste Hauptdarstellerin für "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nominiert.

Wie hart sie für ihr Comeback arbeitet, machte Senta deutlich. Die gebürtige Wienerin verweist auf ihre frühe Tanzausbildung und erklärt: "Mein Körper, der hat es nicht vergessen, wie man aufsteht." Ausreden kommen für die Schauspielikone nicht infrage: "Es gibt auch Leute, die sagen: Oh, heute habe ich Migräne, ich gehe jetzt nicht in den Fitnessraum, aber so etwas würde ich mir niemals erlauben, wenn ich schon die Chance habe, in der Reha zu sein", betont sie. Warum sie sich so reinhängt? "Ich wollte einfach nicht mit dem Rollator gehen müssen. Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber jetzt kämpfe ich noch dagegen", sagt Senta. Ende Mai will sie beim Deutschen Filmpreis in jeder Hinsicht sicher auf eigenen Beinen stehen.

Persönliche Kraft gibt Senta auch die Erinnerung an ihre große Liebe, Michael Verhoeven (†85), wie Bunte weiter berichtet. 1963 lernte sie den Mediziner am Set von "Jack und Jenny" kennen. 1966 folgte die Hochzeit, später kamen die Söhne Simon und Luca zur Welt. "Das Vertrauen, das wir zueinander gehabt haben, das war sehr groß. Das hat uns beide getragen", sagt sie rückblickend. Nach Michaels Tod im April 2024 habe sie das Alleinsein lernen müssen: "Dass man nach Hause kommt und niemand ist da. Keiner sagt: 'Na, wie war's?', wartet auf mich." Ein Halt sind ihre Söhne und deren Familien.

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Getty Images Senta Berger bei der Bambi-Verleihung 2023

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Getty Images Senta Berger im Februar 2017

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Getty Images Simon Verhoeven, Michael Verhoeven und Senta Berger, Oktober 2021