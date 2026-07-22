Tony Iommi erinnert am ersten Todestag von Ozzy Osbourne

Genau ein Jahr ist es her, dass die Rockwelt Ozzy Osbourne (†76) verloren hat. Am 22. Juli 2025 starb der Sänger im Alter von 76 Jahren nach einem Herzanfall. Nun erinnert sein langjähriger Weggefährte und Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi (78) auf X an den Verstorbenen – mit bewegenden Worten. "Es ist nun ein Jahr seit Ozzys Tod vergangen und ich kann immer noch nicht glauben, dass er nicht mehr bei uns ist", schrieb Tony in einem langen Beitrag. Der Musiker erklärte, er schaue sich Videos von Ozzy auf YouTube an und beschrieb, dass es sich dann so anfühle, als wäre er noch da.

In seinem Beitrag verriet Tony auch, wie eng der Kontakt zu Ozzy bis zuletzt war: "Wir blieben immer in Verbindung, fast wöchentlich, und wir sprachen meistens über unsere Zipperlein und darüber, was wir in der jeweiligen Woche so gemacht hatten." Ebenfalls zu Wort meldete sich Ozzys jüngste Tochter Kelly Osbourne (41), die auf Instagram einen emotionalen Brief an ihren verstorbenen Vater richtete. "Vor einem Jahr hat sich die Welt für immer verändert", schrieb Kelly und fügte hinzu: "Es schmerzt jeden einzelnen Tag." Auch Ozzys Witwe Sharon Osbourne (73) gedachte ihres Mannes – in Birmingham, wo der Musiker aufgewachsen war, gab es anlässlich des Jahrestages sogar einen offiziellen "Ozzy Day". Gegenüber BBC Radio West Midlands bat sie die Fans, sich daran zu erinnern, "wie lustig er war – lustig, charismatisch und echt".

Tony war nicht nur Ozzys Bandkollege, sondern einer seiner engsten Freunde. Gemeinsam gründeten sie in den 1960er-Jahren Black Sabbath, die bis heute als prägende Band des Heavy Metal gelten. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatten die Original-Mitglieder beim Abschiedskonzert "Back To The Beginning" in ihrer gemeinsamen Heimatstadt Birmingham – nur gut zwei Wochen vor Ozzys Tod. "Ich bin so froh, dass wir noch einmal gemeinsam mit der Original-Besetzung von Sabbath bei unserem Heimspiel in Birmingham spielen konnten", schrieb Tony in seinem Beitrag und schloss mit den Worten: "Es wird nie einen anderen Ozzy geben. Ich vermisse dich, mein lieber Freund." Auch Kelly blickte in ihrem Instagram-Post auf die gemeinsame Zeit zurück: "Ich habe noch nie jemanden oder irgendetwas so tief und einzigartig geliebt, wie ich dich liebe."

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Getty Images Tony Iommi präsentiert seine Epiphone SG Signature auf der Frankfurter Musikmesse 2015

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Getty Images Tony Iommi und Ozzy Osbourne, Musiker, 2014

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Getty Images Tony Iommi bei den Pride of Birmingham Awards an der University of Birmingham, 26. März 2019