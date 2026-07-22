Anna Ermakova genießt ihren Sardinien-Urlaub im Leo-Bikini

Sonne, Meer und jede Menge Glamour: Anna Ermakova (26) lässt es sich derzeit vor Sardinien gutgehen. Die Tochter von Boris Becker (58) genießt an der Costa Smeralda das italienische Dolce Vita und gönnt sich eine Auszeit vom vollen Terminkalender. Paparazzi erwischten Anna auf einer Luxusyacht, wo sie im knappen Leobikini erst ins glasklare Mittelmeer springt und sich danach unter der Borddusche an Deck das Salzwasser von der Haut spült. Mit nassen Haaren, strahlendem Lächeln und der Sonne im Gesicht zieht die ehemalige Let's Dance-Gewinnerin alle Blicke auf sich – Urlaubsfeeling pur vor der Traumkulisse der italienischen Küste, wie unter anderem das Portal Bild berichtet.

Wer die Fotos genau studiert, entdeckt allerdings noch ein weiteres Detail: An Annas rechtem Oberschenkel ist ein deutlich sichtbarer blauer Fleck zu erkennen. Woher die Blessur stammt, ist nicht bekannt. Die entspannte Urlaubsstimmung scheint die Verletzung aber keineswegs zu trüben. Auf Instagram nimmt Anna ihre Fans mit durch den Urlaub – von Spaziergängen durch Porto Cervo über laue Sommerabende bis hin zu einem Kochabend mit Freundinnen, bei dem frische Pasta selbst gemacht wird.

Der Urlaub kommt für Anna gerade recht, denn zuletzt hatte sie beruflich alle Hände voll zu tun. Seit sie 2023 die Tanzshow "Let's Dance" gewann, hat die Karriere des Models richtig Fahrt aufgenommen. Auf Instagram resümierte sie selbst, was seitdem alles passiert ist: Sie saß als Gastjurorin bei Das Supertalent, nahm ein Duett mit Florian Silbereisen (44) auf, veröffentlichte eigene Musik und absolvierte zahlreiche Modeljobs. Heute steht sie längst nicht mehr nur als Tochter von Boris Becker im Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Urlaub 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova mit Freundinnen im Urlaub 2026