So hart werden neue Frauen von Ochsenknecht-Familie geprüft

Wer bei den Ochsenknechts neu dazukommt, muss offenbar einiges aushalten. In Folge sieben von Diese Ochsenknechts spricht Jimi Blue Ochsenknecht (34) offen darüber, wie seine Familie neue Partnerinnen unter die Lupe nimmt – und das klingt alles andere als entspannt. Der Schauspieler räumt ein, dass er die Frauen an seiner Seite manchmal regelrecht bedauert, weil sie von Anfang an genauestens beobachtet werden. "Na ja, es ist schon immer sehr Fokus auf die Frau, wenn ich in einer Beziehung bin. [...] Da tun mir die Frauen auch wirklich manchmal leid", erklärt Jimi.

In einem Einzelinterview in der Sendung legt er noch nach und beschreibt detailliert, was eine neue Frau an seiner Seite erwartet: "Sie wird halt komplett inspiziert. Also, die wollen alles wissen: Wo sie herkommt, was die Family macht, was ihre Interessen sind. Dann wird auch geguckt, wie sie isst, wie sie Messer und Gabel hält. Wie kaut sie, schmatzt sie, was hat sie für einen Style, was für eine Haarfarbe? Wenn du neu in der Familie bist und die ganze Zeit beobachtet wirst, da würde ich mir denken: 'Was geht hier ab?'" Seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) zeigt sich dabei selbstbewusst: "Wenn eine Frau reinkommt, nach den ersten fünf Minuten weiß ich genau, wie der Hase läuft."

Auf die Frage, ob ihr Zweitgeborener überhaupt schon mal eine Frau mitgebracht habe, die gepasst habe, fällt Nataschas Antwort ehrlich aus: "Da muss ich mal darüber nachdenken. Ne, nicht wirklich." Dennoch hat sie eine klare Vorstellung davon, wie die ideale Partnerin für ihren Sohn sein sollte: "Die richtige Frau wäre eben die, die eine Konstante hat, und die auch mal sagt: 'Jimi, pass auf. Ich freue mich über Geschenke, aber mach mal bitte langsam.'" Jimis Ex Yeliz Koc (32) behauptete zuletzt im April, dass er wieder neu vergeben sein soll und hatte ein Foto von ihm mit einer unbekannten Frau gepostet. Ob die angeblich neue Frau an seiner Seite Nataschas Vorstellungen entspricht, bleibt abzuwarten.

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Imago Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, Sky Originals im Hotel Bayerischer Hof, 15. April 2026

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Sky Deutschland / David Bloomer "Diese Ochsenknechts", Staffel 5

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und eine unbekannte Frau, April 2026