Millie Court enthüllt: Ex betrog sie heimlich auf Ibiza

Millie Court spricht offen über einen schmerzhaften Verrat in einer früheren Beziehung. Die Britin, die 2021 durch ihre Teilnahme bei Love Island bekannt wurde, enthüllte, dass ihr damaliger Freund sie während eines Ibiza-Trips mit einer anderen Frau betrogen hatte. Wie sie erfuhr, wurde in einem Beach-Club geküsst und im Pool des Ocean Beach herumgemacht, während er auf einem Junggesellenabschied war. Von all dem erfuhr die 29-Jährige nicht etwa durch den Mann selbst, sondern durch eine gute Freundin aus Kindheitstagen, wie sie in ihrem jüngsten YouTube-Video verrät.

Im Gespräch mit ihrer ehemaligen "Love Island"-Kollegin Samie Elishi schilderte Millie die Kette der Enthüllungen: "Eine meiner besten Freundinnen aus der Kindheit schickt mir eine Nachricht und sagt: 'Es ist wirklich blöd, dass ich dir das sagen muss, aber eine meiner besten Freundinnen war auf Ibiza und hat die ganze Zeit dort mit einem Typen rumgemacht und mir davon geschrieben.' Zu dem Zeitpunkt wusste meine Freundin noch nicht, wer dieser Typ ist." Erst als sie nach einem Foto fragte, fiel der Groschen: "Oh, das ist Millies Freund." Millie sammelte daraufhin so viele Informationen wie möglich, nahm sogar Kontakt zu der anderen Frau auf und stellte ihren Ex nach seiner Rückkehr zur Rede. Der stritt jedoch alles ab und bezeichnete die andere Frau als "Psycho" – die Beziehung zerbrach trotzdem.

Heute ist Millie erneut Single. Erst vergangene Woche gaben sie und ihr "Love Island All Stars"-Partner Zac Woodworth ihre Trennung bekannt. Die fünfmonatige Beziehung scheiterte an der Distanz: Während Millie in London lebt, ist Zac in seiner Heimat Arizona aufgewachsen und dorthin zurückgekehrt. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram erklärten beide, dass sie ihre jeweiligen Leben und Heimatländer lieben, was eine gemeinsame Zukunft erschwert habe. "Wir haben uns darauf geeinigt, Freunde zu bleiben", schrieb Millie. Zac ergänzte auf Snapchat, er werde ihr stets die Daumen drücken: "Ich werde ihr immer ein guter Freund sein und ihr nur das Beste wünschen."

Anzeige Anzeige

Instagram / milliegracecourt Millie Court im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / milliegracecourt Millie Court, Britischer Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / zacwoodworth Millie Court und Zac Woodworth, "Love Island"-Bekanntheiten