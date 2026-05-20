Zensurkultur: LOL-Star Olaf Schubert über Wandel von Comedy

Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing hat Olaf Schubert (58) im Gespräch mit Promiflash über den Wandel von Comedy und das Thema Cancel Culture gesprochen. Der Comedian und Schauspieler zeigte sich dabei entspannt und reflektiert – und verriet, wie er selbst mit dem gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Humor umgeht. Für ihn ist klar: Witze haben eine Art natürlichen Lebenszyklus.

"Na ja, es ist ja so, die alten Witze nutzen sich ja irgendwann ab. Ja, weil sie jeder kennt, oder weil sie nicht mehr plötzlich so richtig in die Zeit passen", erklärte Olaf gegenüber Promiflash. Entscheidend sei für ihn aber, dass immer wieder neue Gags entstehen. "Aber irgendwo werden immer wieder neue ausgegraben. Und solange da kein Mangel besteht, sage ich mal, kann ich damit sehr gut leben", so der Komiker. Was den Nachwuchs in der Branche betrifft, sieht er ebenfalls keinen Grund zur Sorge. Zwar fiel ihm im Gespräch kein konkreter Name ein, aber er betonte: "Da gibt es sehr viele. Also wie immer gibt es begabte junge Menschen oder auch Menschen älteren Alters, die plötzlich entdecken, dass sie da Talent haben. Wenn man mal so in die Klubs geht und so, dann merkt man schon, da gibt's schon jede Menge Holz."

Olaf Schubert ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Comedyszene. Er ist bekannt für seine Figur des weltfremden, aber herzlichen Eigenbrötlers im Pullunder – ein Bühnenbild, das er bis heute beibehält. Bei "LOL: Last One Laughing", der beliebten Amazon-Prime-Comedyshow, in der Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ist er in der aktuellen Staffel erneut dabei.

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Getty Images Olaf Schubert, deutscher Komiker

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7

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Getty Images Olaf Schubert, Komiker