Nach Image-Schaden: Sverre Magnus kehrt nach Norwegen zurück

Prinz Sverre Magnus hat sein Abenteuer in Italien beendet und ist nach Norwegen zurückgekehrt. Der 20-Jährige hatte sich im Herbst 2025 in der norditalienischen Modemetropole Mailand niedergelassen, um dort Erfahrungen in der Film- und Fotobranche zu sammeln. Wie der Palast damals mitteilte, wollte der Prinz "die Erfahrungen, die er sammelt, nutzen, um seine Kompetenzen in Film und Foto weiterzuentwickeln und mehr darüber zu lernen, wie man ein Unternehmen führt". Nun kehrt er in seine Heimat zurück – in eine Familie, die gerade mit ernsten Herausforderungen konfrontiert ist.

Bereits im Sommer 2025 hatte Sverre (20) Magnus das Einzelunternehmen Sverre Magnus Productions gegründet, bevor er kurz darauf nach Mailand zog. Im Frühjahr desselben Jahres hatte er zudem seinen ersten offiziellen Soloauftritt als Prinz absolviert: Er nahm an einem Empfang für Teilnehmer und deren Begleitpersonen der Special Olympics World Winter Games Turin 2025 teil. Zurück in Norwegen wartet nun nicht nur die königliche Pflicht auf ihn, sondern auch eine familiär belastete Situation. Seine Mutter Mette-Marit (52) leidet an einer schweren chronischen Lungenfibrose und steht wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) in der Kritik. Zudem steht Halbbruder Marius Borg Høiby (29) nach einem sieben Wochen dauernden Gerichtsverfahren am Osloer Bezirksgericht vor einem Urteil.

Sverre Magnus ist der jüngste Sohn von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit und steht als Dritter in der Thronfolge – nach seinem Vater und seiner älteren Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (22). Er wurde am 3. Dezember 2005 im Rikshospitalet in Oslo geboren und besuchte die Elvebakken Videregående Skole, wo er den Bildungsgang Informationstechnologie und Medienproduktion absolvierte. Zuletzt hatte er seinen Vater bei öffentlichen Terminen begleitet, während seine Mutter mit einem tragbaren Sauerstoffgerät bei Auftritten erschien – ein sichtbares Zeichen dafür, wie sehr die Krankheit sie inzwischen einschränkt.

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Imago Sverre Magnus bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra bei einem Empfang für die Paralympics-Athleten in Oslo, 10. April 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum