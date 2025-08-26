Mit süßen Fotos: Taylor Swift verkündet Verlobung mit Travis

Lange hatten Fans und die Medien spekuliert, jetzt ist es offiziell: Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) werden in den Hafen der Ehe einschippern. Das verkündete die Sängerin jetzt eigenhändig auf ihrem Instagram-Kanal. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schreibt sie unter eine Reihe romantischer Fotos. Darauf ist zu sehen, dass Travis seiner Liebsten in einem idyllischen Blumengarten die Frage aller Fragen stellte. Die Aufnahmen, auf denen die beiden sich innig umarmen, lassen keinen Zweifel daran, dass Taylor direkt "Ja" sagte. Ein Foto zeigt zudem den riesigen rechteckigen Klunker, der die Verlobung besiegelte.

Das Gerücht, dass die beiden sich verlobten, kursierte schon häufiger. Aufmerksame Fans meinten bei diversen Auftritten des Popstars Anzeichen dafür gesehen zu haben. Insider befeuerten die Gerüchteküche noch weiter. Zuletzt behauptete eine Quelle Anfang August gegenüber Page Six: "Die Verlobung wird bald stattfinden." Angeblich sollen Taylor und der Tight End der Kansas City Chiefs sogar schon konkrete Pläne für einen Ehevertrag geschmiedet haben. Wie ein weiterer Informant in einem Interview mit Life & Style ausplauderte, sei nun mal viel Geld im Spiel: "Taylor würde auf keinen Fall ohne einen Ehevertrag vor den Traualtar treten."

Taylor und Travis' Liebesgeschichte begann im September 2023, als der NFL-Profi bei einem ihrer Konzerte versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. "Ich wollte ihr ein Freundschaftsarmband mit meiner Nummer darauf geben", erzählte er in seinem Podcast "New Heights". Der Plan ging nicht ganz auf, denn Travis konnte der 35-Jährigen das Armband nicht selbst geben. Doch Taylor bekam seine Aktion dennoch mit und ließ sich offenbar darauf ein, wodurch die beiden ihre Kennenlernphase beginnen konnten. Heute sind sie unzertrennlich: "Wir sind zwei lebenslustige Menschen, die dieselben Werte teilen und jeden so akzeptieren, wie er ist."

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift