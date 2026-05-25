Kelly Rizzo spricht über das Datingleben nach Bob Sagets Tod

Kelly Rizzo (47) spricht so offen wie selten über ihr Leben nach dem Tod ihres Ehemannes Bob Saget (†65). Im Podcast "Girls Gotta Eat" erzählt die Moderatorin, wie sie sich direkt nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes 2022 selbst ein strenges Datingverbot auferlegte. "Ich habe gesagt: 'Okay, was Dating oder einen Neuanfang betrifft, werde ich daran mindestens ein Jahr lang überhaupt nicht denken'", erinnert sie sich an ihre damaligen Gefühle. Erst am ersten Todestag des Full House-Stars kommt Bewegung in das Thema – bei einem Treffen in ihrem Haus mit den gemeinsamen Freunden John Mayer (48) und Jeff Ross sowie Bobs Neffen Adam. Dort sprechen die Männer laut Kelly ganz direkt an, dass sie irgendwann wieder ausgehen und daten dürfe – und Bob sich das ihrer Ansicht nach auch für sie gewünscht hätte.

Kelly erinnert sich im Podcast daran, wie Jeff das sensible Thema an jenem Abend ganz unverblümt auf den Tisch legte. "Jeff meinte: 'Kel, wir müssen über den Elefanten im Raum reden. Wann wirst du wieder daten?'", erzählt sie. John habe sie gleichzeitig beruhigt: "Wann immer du bereit bist, es ist okay." Erst etwa zwei Monate später, also ungefähr 14 Monate nach Bobs Tod, habe sie begonnen, den eigenen Wunsch nach Nähe wirklich zuzulassen. "Und dann merkt man – nach über einem Jahr ohne Umarmung oder Kuss oder wenn man sich einsam fühlt –, dass man sagt: 'Oh, ich will nicht diese verschrobene alte Witwe sein'", beschreibt Kelly ihre damaligen Gedanken. Deshalb setzte sie sich mit Bobs Töchtern Aubrey, Lara und Jennifer zusammen. "Ich fange an, mich ein bisschen einsam zu fühlen", habe sie ihnen gesagt. Die Antwort der erwachsenen Töchter fiel laut Kelly eindeutig aus: "Wir wollen, dass du glücklich bist." Und: "Unser Vater würde wollen, dass du glücklich bist." In einem früheren Interview mit E! betonte Kelly bereits, wie viel es ihr bedeutet, dass Bobs Töchter ihr ihren Segen gaben: "Sie sind einfach Engel, und ihre Unterstützung bedeutet mir alles."

Anfang 2024 zeigte sich Kelly erstmals offiziell mit ihrem neuen Partner, dem Schauspieler Breckin Meyer (52), bei einer Charity-Gala zugunsten von Steven Tylers (78) Initiative Janie’s Fund. Seither teilt sie ihr neues Glück gelegentlich auf Instagram mit ihren Followern. Unabhängig von ihrer neuen Beziehung hält Kelly dort auch weiterhin die Erinnerung an Bob lebendig, etwa durch persönliche Videos aus den gemeinsamen Jahren. Als Bob 70 Jahre geworden wäre, widmete sie ihm zudem emotionale Worte: "Ich bin so glücklich, dass ich das Geschenk, das er war, sechs wunderschöne Jahre erleben durfte." Kürzlich sprach sie auch im Podcast "Comfort Food with Kelly Rizzo" über Bob und teilte ihre letzte Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann mit den Zuhörern. Mit ihren Erzählungen und Posts zeigt Kelly deutlich, dass sie die sechs gemeinsamen Jahre als Geschenk sieht und sich geehrt fühlt, weiterhin "all die Bob-Liebe" mit der Welt teilen zu dürfen – auch jetzt, wo sie vorsichtig ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben aufschlägt.

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Instagram / kellyrizzo Kelly Rizzo, Social-Media-Bekanntheit

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Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

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Instagram / kellyrizzo Kelly Rizzo mit ihrem Partner Breckin Meyer