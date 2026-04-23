Zayn Malik hatte vor der Geburt seiner Tochter keine Freude

Sänger Zayn Malik (33) hat in einem offenen Interview über eine sehr dunkle Phase seines Lebens gesprochen. Der ehemalige One Direction-Star verriet, dass er vor der Geburt seiner Tochter Khai innerlich leer war. "Ich hatte an nichts Freude. Es hätte das Tollste der Welt sein können, es hätte mich gar nicht berührt. Nach Khais Geburt kam die Freude zurück", erzählte er im Podcast "Zach Sang Show". Zayn sprach offen wie nie über seine emotionalen Tiefen und wie sehr sich sein Leben durch die Ankunft seiner Tochter verändert hat. Heute ist Khai, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Gigi Hadid (31) großzieht, für ihn die größte Quelle der Kraft und des Glücks.

Die Geburt seiner Tochter habe etwas in ihm verändert: "Es war wie: 'Ich will einfach glücklich sein, für dieses andere Wesen – und ein gutes Vorbild für sie sein'", erklärte er seinen damaligen Gefühlswandel. Khai gab ihm zudem den Mut, nach seiner Pause wieder auf die Bühne zu gehen. "Seit Khai in meinem Leben ist, wollte ich ihr zeigen, was ich tue. Ich will es für sie tun", schwärmte er. Gleichzeitig gab er zu, eine neue Angst entwickelt zu haben: "Ich habe Angst davor, dass sie größer wird, weil ich fürchte, mein Lebenszweck wird dann wieder weniger. Vielleicht braucht sie mich dann nicht mehr so sehr, und das ist ein beängstigender Gedanke."

Abseits von Studio und Bühne lebt Zayn auf einer Farm im ländlichen Bucks County in Pennsylvania. Dort kümmert er sich um Hühner, Schildkröten, Katzen und Hunde und taucht in ruhigen Momenten in sein Hobby ein: das Bemalen von Miniaturen. Wenn Khai bei ihm ist, steht jedoch Spielen und Zeit zu zweit an erster Stelle. Seine kreative Ader führt er indessen auch auf seine Heimatstadt Bradford zurück, die 2025 zur City of Culture gekürt wurde, wie er im Podcast verriet. Außerdem schwärmte er davon, wie sehr ihn die pakistanische Musik prägte, die zu Hause lief. Der kulturelle Einfluss ist auf seinem neuen Album "Konnakol" laut Zayn deutlich spürbar: "Ich bilde die Menschen darüber, wo ich herkomme, weiter. Es ist meine Kultur. Es ist unglaublich. Das gibt mir das Gefühl, dass mein Job einen Sinn hat." Beruflich und privat läuft es somit rund für den Musiker – insbesondere dank Khai, die sein Leben zum Positiven wendete und der er im Podcast abschließend rührende Worte widmete: "Was habe ich von ihr gelernt? Dass das Leben verdammt schön ist. Sie ist voller Liebe und ich habe das sehr lange nicht gefühlt. Sie hat mir die Augen dafür geöffnet und mir die Liebe zurückgebracht."

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Instagram / zayn Zayn Malik mit langem Bart 2025

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

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Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024