Kurios: Diese Nüsse will Julia Roberts 2026 nicht mehr sehen

Julia Roberts (58) hat im Gespräch mit Deadline verraten, dass sie zum Jahresbeginn eine klare Ansage gemacht hat: Schluss mit den mandelgroßen Übertreibungen in ihrem Umfeld. Die Schauspielerin schilderte, dass "entweder ein riesiger Beutel oder eine riesige Schale roher Mandeln" überall dort auftauchten, wo sie aufkreuzt – ob Set, Meeting oder Garderobe. Wann ihr das aufgefallen ist, sagte sie nicht genau, doch die Häufung sei zuletzt so absurd geworden, dass sie per Mail an ihr Team um Abhilfe bat. Woher die Nüsse stammen oder wer sie so fleißig nachliefert, weiß Julia nicht. Und obwohl sie Mandeln "mag", wie sie betonte, will sie sie nicht mehr in Massen um sich haben.

Anlass für die Mail war ausgerechnet eine Parallele zu einer Filmfigur von George Clooney (64). In "Jay Kelly" wird der Star jahrelang von Cheesecake verfolgt, weil der Dessertklassiker auf seinem Rider steht, bis er ihn nicht mehr sehen kann. "Es ist so lustig", sagte Julia zu Deadline und erzählte, sie habe nach dem Film und den vielen Mandeln ihr Team gebeten, "im neuen Jahr sämtliche mit mir verbundenen Rider zu überprüfen, weil es Zeit für ein kleines Reset bei den Mandeln ist". George hatte die Situation bereits im Herbst mit einem Update zu einem anderen Projekt gewürzt: Gegenüber E! News bestätigte er, dass bei Warner Bros. das Budget für "Ocean’s 14" steht und man nun "nur noch den Starttermin" koordiniere. Laut Variety ist der Dreh für Oktober 2026 vorgesehen, neben Julia und George sollen auch Brad Pitt (62), Matt Damon (55) und Don Cheadle (61) wieder an Bord sein.

Julia und George kennen sich seit den "Ocean’s"-Anfängen und pflegen privat wie beruflich eine entspannte Freundschaft, in der kleine Running Gags schon immer ihren Platz hatten. Die Oscarpreisträgerin, die außerhalb des Sets gerne leise Töne anschlägt, gilt im engen Kreis als jemand, der Alltagskomik sofort aufgreift – die Mandel-Schwemme ist da nur das jüngste Kapitel. George wiederum schwärmt seit Jahren davon, wie leicht die Zusammenarbeit mit seiner Freundin falle, wenn die Kalender endlich zusammenpassen. "Wenn George eine fixe Idee hat, passieren Dinge", sagte Julia bei Deadline. Dass sich beide nun wieder zusammentun, passt zu ihrer Routine: erst lachen, dann liefern – und diesmal bitte ohne Nussberge im Backstage.

Getty Images Julia Robert 2025

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im Oktober 2022

Getty Images George Clooney und Brad Pitt in Los Angeles