Skandale: Ex-Frau Sarah Ferguson entfremdet sich von Andrew

Nach den anhaltenden Skandalen rund um Andrew Mountbatten-Windsor (66) zieht sich seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) zunehmend aus dem Rampenlicht zurück und geht gleichzeitig auf Abstand zu ihm. Noch vor wenigen Jahren hatten die beiden als wohl ungewöhnlichstes Ex-Paar der Royals zusammengelebt und sich gegenseitig den Rücken gestärkt – Sarah nannte sie einmal "das glücklichste geschiedene Paar der Welt". Doch damit scheint es nun vorbei zu sein: Während Andrew auf Marsh Farm in Sandringham lebt, hat Sarah derzeit keine feste Bleibe. Laut Autor Andrew Lownie, der das Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" über den Niedergang des Paares geschrieben hat, ist die Entfremdung kein Zufall.

Lownie glaubt, dass Sarah die Verbindung zu Andrew als Belastung empfindet: "Sie waren irgendwie zusammengeschweißt – sie gegen den Rest der Welt – und das ist nun klar zerbrochen. Ich denke, sie sieht ihn als toxisch an und befürchtet, dass er ihre Marke zerstört. Deshalb ist es an der Zeit, ihren eigenen Weg zu gehen", schrieb er. Auch Ingrid Seward, Chefredakteurin des Magazins Majesty, sieht das ähnlich. Gegenüber Hello! erklärte sie exklusiv, Sarah habe den Respekt vor Andrew verloren: "Er hat sie in Verlegenheit gebracht mit der Art, wie er mit Menschen sprach. Sie ist sehr charmant und würde niemals auf jemanden herabsehen – aber Andrew tat es, und sie hasste das. Er war sehr unsophistiziert."

Zuletzt traten Sarah und Andrew noch im Jahr 2025 gemeinsam bei royalen Familienereignissen in Erscheinung: Im September bei der Beerdigung von Katharine, Duchess of Kent, in der Westminster Cathedral – das letzte bekannte gemeinsame Foto von beiden – und im Dezember bei der Taufe ihrer Enkeltochter Athena, der jüngsten Tochter von Prinzessin Beatrice (37), im St. James's Palace. Zuvor hatten beide jahrelang gemeinsam in Royal Lodge gewohnt, dem Haus, in dem ihre beiden Töchter Beatrice und Eugenie aufgewachsen sind. Erst im Februar dieses Jahres verließ Andrew die Immobilie endgültig.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022